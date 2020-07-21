21 Июл

Министр культуры Чувашии Роза Лизакова посетила Шумерлинский район

Основной темой встречи министра с работниками культуры района стала «Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы», разработанная ведущими специалистами и экспертами по поручению врио главы Чувашии Олегом Николаевым.

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *