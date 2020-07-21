Министр культуры Чувашии Роза Лизакова посетила Шумерлинский район

Основной темой встречи министра с работниками культуры района стала «Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы», разработанная ведущими специалистами и экспертами по поручению врио главы Чувашии Олегом Николаевым.
Похожие записи '
21 Июл
В Яльчиках до конца 2020 года появится свой современный стадион
Причем планируется, что строительство стадиона-площадки в Яльчиках...
21 Июл
В Чувашии приступили к уборке урожая
В этом плане Яльчикский район, как аграрная опора республики, занимает...
21 Июл
Народный штаб продолжает работу
В городах и районах Чувашии продолжают работу народные штабы Олега...
20 Июл
В Чувашии выделят дополнительные средства на благоустройство дворов
Решение озвучено 20 июля в ходе еженедельного совещания врио Главы...
20 Июл
Третье транспортное полукольцо начнут строить в Чебоксарах в 2024 году
Об этом стало известно 20 июля на совещании в администрации г. Чебоксары, где...
Комментарии: