В Яльчиках до конца 2020 года появится свой современный стадион

Причем планируется, что строительство стадиона-площадки в Яльчиках завершится до конца 2020 года. Именно такие сроки ранее поставил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Сегодня, 21 июля, руководитель республики посетил Яльчикский район с рабочим визитом и проинспектировал динамику стройки.

«Сейчас проходят работы по вертикальной планировке территории под весь стадион. Начали параллельно завозить материал: железобетон и песок. Ориентировочно планируем закончить эту работу до 1 сентября», – рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «Регионстрой» Руслан Нурияхметов. Он также добавил, что баскетбольная и волейбольная площадки уже готовы. А обустройство хоккейной коробки и футбольного поля начнется после демонтажа старых конструкций и завершения подготовительных работ.

Олег Николаев положительно отозвался об увиденном и пошутил: «Приедем потом – побегаем».

Кроме того, на встрече обсудили возможность строительства ледового дворца, который особенно ждет местная хоккейная команда «Яльчики», защищавшая честь Чувашской Республики в мае этого года на соревнованиях в Сочи.

Стадион-площадка в Яльчиках будет состоять из хоккейной коробки размером 30×60 м, футбольного поля размером 105×65 м, внутри которого будут 3 поля для мини-футбола, круговой и прямой беговых дорожек, а также сектора для прыжков в длину и тройного прыжка. На эти цели из республиканского бюджета в 2020 году предусмотрено более 30 млн рублей, из которых за счет средств местного бюджета – около 2 млн рублей.