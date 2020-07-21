В Шумерле продолжаются работы по ремонту проезжей части дороги и тротуара по переулку Банковский

В Шумерле в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» продолжаются работы по ремонту проезжей части дороги и тротуара по переулку Банковский, подъездного пути к школе №2.

Подрядной организацией ООО «Карьерстрой» проведен ряд подготовительных работ, таких, как спил тополя, планировка участка.

Проводится поэтапное фрезерование старого покрытия и укладка выравнивающего слоя. Идет установка бортовых камней и поребриков. Параллельно с ремонтом асфальтового покрытия приводится в нормативное состояние тротуар.

Данный участок имеет важное значение, поскольку речь идет о том, насколько комфортен и безопасен путь до школы.

Срок завершения работ по контракту — 1 августа 2020 года.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.