В Чувашии приступили к уборке урожая

В этом плане Яльчикский район, как аграрная опора республики, занимает лидирующие позиции. Уже шесть хозяйств муниципалитета начали убирать урожай. С ходом уборочных сельхозработ в Яльчикском районе 21 июля ознакомился врио Главы Чувашии Олег Николаев. Он побывал в одном из самых крупных местных хозяйств – ЗАО «Прогресс» и лично проверил, как идет уборка ячменя.

Предприятие одним из первых в этом году начало уборочную кампанию, которая идет высокими темпами. Во многом этому способствуют не только благоприятные погодные условия, но и новая сельхозтехника, которую аграрии приобрели благодаря господдержке.

«В том году нам удалось расширить формы поддержки для аграриев. Ррадует, что многие этим воспользовались. За счет обновления парка сельскохозяйственной техники удается повысить энергоемкость сельхозпроизводства, к тому же это позволяет сохранять качество убираемого зерна и тем самым заготавливать продукцию высокого качества», — отметил Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.