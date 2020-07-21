В Чебоксарах скоро может появиться единый проездной билет

Республиканский Минтранс планирует доработать концепцию до 3 августа, говорится в пресс-релизе ведомства. Предполагается, что единый проездной билет будет действовать в столице Чувашии и только на двух видах транспорта – автобусах и троллейбусах. Лимит поездок по нему также, скорее всего, будет ограничен.

Сейчас специалисты Минтранса Чувашии, представители организаций, занимающихся внедрением проездных, перевозчики и эксперты обсуждают вариант с лимитированным количеством поездок в месяц. Предложенное решение продиктовано тем, что все еще остается открытым вопрос субсидирования перевозчикам разницы в стоимости поездки между установленной постановлением о тарифах и средней стоимостью по проездному билету. К слову, в настоящее время стоимость одной поездки для граждан по месячному проездному билету на троллейбус в г. Чебоксары составляет около 8 рублей.

Кроме того, история с внедрением Единого проездного билета сделала актуальным тему поддержания баланса между социальной поддержкой пассажиров общественного транспорта и экономической рентабельностью перевозок транспортом. Поэтому также рассматривается вариант пересмотра самого подхода к установлению тарифов на проезд. По сообщению ведомства, предложения от перевозчиков пока принимаются, чтобы вернутся решению вопроса в будущем.

Напомним, что поручение ввести единый проездной документ дал врио Главы Чувашии Олег Николаев на недавнем заседании Координационного совета по защите прав потребителей.

Источник: чувашинформ.рф.