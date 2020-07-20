Фестиваль стрит-арта «ФормART»

В Приволжском федеральном округе продолжается прием заявок на участие в фестивале стрит-арта «ФормART». Это новый общественный проект, направленный на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа.

Задачами фестиваля являются создание условий и инструментов для творческого самовыражения и трансляции общественного запроса на социально-значимые вопросы, выявление талантливых молодых художников в регионах округа, содействие их творческому росту, привлечение молодых уличных художников к формированию позитивного облика города с учетом современных трендов и др.

Участниками фестиваля могут стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители, проживающие на территории Приволжского федерального округа в возрасте от 16 до 35 лет. Обязательным условием участия является готовность и наличие соответствующих навыков для воспроизведения художественного изображения на крупных объектах городской среды.

Для участия в фестивале можно подать заявку через сайт www.formartpfo.ru. Подробную информация о конкурсе можно узнать по адресу http://formartpfo.ru/about.