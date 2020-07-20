Третье транспортное полукольцо начнут строить в Чебоксарах в 2024 году

Об этом стало известно 20 июля на совещании в администрации г. Чебоксары, где сегодня обсудили стратегию развития города в рамках Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2025 года. Касательно столицы Чувашии, в ней запланированы масштабные изменения инфраструктуры города и реализация крупных инвестиционных проектов. К примеру, в 2024 году планируется начать строить третье транспортное полукольцо – развязку, без которой через некоторое время город просто встанет.

В стратегии также заложено обновление столичного аэропорта, благоустройство общественных пространств и ремонт дорог, строительство в существующих 16 микрорайонах и возведение будущих новых жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры и многое другое. Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков заметил, что «сюда вошли предложения городских предприятий, министерств, активных и неравнодушных горожан».

Врио Главы Чувашии Олег Николаев оценил проработку пятилетней программы в разрезе города Чебоксары как перспективную часть комплексного изменения качества жизни каждого жителя, основанного на современных стандартах урбанизации.

«На мой взгляд, программа достаточно хорошо проработана, но я убежден, что как бы мы тщательно не работали над ней, все равно нет предела совершенству. Можно найти, за что зацепиться, что покритиковать. Поэтому очень важно, что в целом в данной программе предложено комплексное развитие территорий – это самое главное», — сказал Олег Николаев.

В рамках комплексного развития территорий предусмотрено строительство новых жилых домов, развитие инфраструктуры жилых кварталов социальными и культурными учреждениями. Это создаст совершенно новые стандарты жизни жителей республики сегодня и в будущем.

«Возможно, не хватает чуть-чуть цифровизации, возможно не хватает иных современных уже свойственных для нашей жизнедеятельности аспектов организации пространств. Но еще раз обозначаю, что это все может быть дополнено в ходе реализации программы. И мы, несомненно, это будем делать», — заключил руководитель региона.

Напомним, что обсуждение Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской республики до 2025 года в Чебоксарах стало шестым, в котором принял участие Олег Николаев. С 24 июня врио Главы Чувашии посетил с рабочими визитами город Новочебоксарск, Козловский, Мариинско-Посадский, Цивильский и Ядринский районы.