Сторожевик «Чебоксары» станет 12-м в России кораблем-музеем

По словам местных властей, сторожевик «Чебоксары» станет кораблем-музеем в следующем году. Тогда же для широкой публики откроется его экспозиция. На судне планируют оборудовать шесть залов. Один из них будет посвящен академику кораблестроителю и генералу флота Алексею Крылову.

Ожидается, что «Чебоксары» станет для подрастающего поколения также музеем патриотического воспитания. Выступая на приветственном митинге, врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил эту особую миссию будущего корабля-музея.

«Мы должны сделать так, чтобы корабль посещали не только жители Чувашии, но и жители ближайших к нам регионов. Прежде всего, это важно для подрастающего поколения. Поскольку позволит им прикоснуться к деталям корабля, видевшего много событий во время несения службы по охране границ Российской Федерации», — заключил тогда руководитель региона.

Несший с января 1993 года пограничную службу по охране морских границ Российской Федерации сторожевик «Чебоксары» имеет свою богатую историю. Ему есть, чем поделиться как с юными, так и взрослыми будущими посетителями. Экспозиция расскажет об истории военно-морского флота России и легенды долгих лет службы корабля по охране границ в Балтийской акватории. Например, раскроет секрет, почему при затоплении любых двух отсеков сторожевик остается непотопляемым, и может безопасно эксплуатироваться даже при волнении 7-8 баллов.

Несмотря на то, что корабль был демилитаризирован, «Чебоксары» продемонстрирует артиллерийское орудие, зенитные установки, акустические системы, радиолокационные станции типа «Рейд» и «Дон», вооружение против надводных и подводных целей и другие военные системы. В настоящее время посмотреть, как оборудован сторожевик, можно в нашем instagram-аккаунте @chuvash_inform.

Сторожевик «Чебоксары» станет двенадцатым в России кораблем-музеем. Подобные плавучие военно-морские экспозиции расположены в Калининграде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Североморске и Архангельске.

Первым кораблем-музеем стал легендарный крейсер «Аврора», участвовавший в русско-японской, Первой мировой и Великой отечественной войнах, корабль №1 в списках кораблей Военно-морского флота России.

Напомним, что «Чебоксары» прибыл в столицу Чувашии 15 июля. Для традиционно-морской встречи он причалил в речном порту городу. В ближайшее время вновь перебазируется на место вечной стоянки на Московской набережной около Свято-Троицкого мужского монастыря, рядом с рестораном «Роланд».

Источник: чувашинформ.рф.