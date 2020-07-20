20 Июл

Специалисты «Водоканала» ведут работу по устранению аварийной ситуации на водоводе холодного водоснабжения по ул. МОПРа

19 июля на водоводе холодного водоснабжения диаметром 100 мм по ул. МОПРа произошла утечка. Специалисты МУП «ПУ «Водоканал» начали работы по устранению аварийной ситуации с утра в понедельник. Для устранения прорыва будет заменен небольшой участок трубы — около 50 см.

По этой причине была отложена подача горячего водоснабжения от котельной №13, в которой завершены работы по подготовке к отопительному периоду 2020/2021.

Специалисты уточняют, что устранение аварийной ситуации планируется завершить к концу сегодняшнего дня. После чего будут проведены пуско-наладочные работы. Возобновление подачи горячей воды от котельной №13 потребителям намечено на 21 июля.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.

Автор записи: anna

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