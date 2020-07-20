Малоимущие многодетные семьи Чувашии получат по 5000 рублей на каждого ребенка-школьника

По указу Олега Николаева, родителям трех и более детей положена единовременная выплата 5000 рублей на каждого учащегося, чтобы поддержать многодетные семьи в условиях распространения коронавируса, — сообщает пресс-служба администрации Главы. Для этого из бюджета республики выделят почти 130 миллионов рублей.

Ранее руководитель региона давал поручение пересмотреть существующие и проработать дополнительные меры поддержки для семей в условиях пандемии.

Получить данную выплату могут семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в республике. Чтобы получить финансовую помощь на подготовку ребенка к школе, необходимо направить заявление в отдел социальной защиты, МФЦ или через портал государственных услуг до 1 октября 2020 года.

В настоящее времяв Чувашии больше 14 тысяч многодетных семей, из которых 11,5 тысяч имеют низкий среднедушевой доход и могут рассчитывать на эту поддержку.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил дополнительно поддержать семьи с детьми до 16 лет выплатой 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, семьи с пятью и более детьми в республике получат льготу на транспортный налог.

Источник: чувашинформ.рф.