ЕГЭ по биологии и иностранному языку завершают работу ППЭ в городе Шумерле

Сегодня 29 детей из г. Шумерля, Алатыря, Шумерлинского, Порецкого и Алатырского районов сдают единый государственный экзамен по иностранным языкам и 72 выпускника — биологию в ППЭ 42 (МБОУ «СОШ №1» г. Шумерля). Эти экзамены завершают основной экзаменационный период в ППЭ 42. Остальные экзамены дети будут сдавать в пунктах проведения экзаменов в г. Чебоксары.

Подготовка помещений была проведена накануне экзамена с использованием дезсредств. В день экзамена соблюдены все требования, рекомендованные Роспотребнадзором. Вход в ППЭ тоже осуществляется с учетом соблюдения социальной дистанции. Эти же требования соблюдены в аудиториях и в коридорах.

Для детей созданы благоприятные условия для сдачи ЕГЭ.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.