В Шумерле подвели итоги городского конкурса эссе «Мой прадед был солдатом»

В рамках реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городе Шумерле 20 июля состоялось подведение итогов городского конкурса эссе «Мой прадед был солдатом». Организатором конкурса, проходившего с 1 мая по 22 июня, выступил отдел обслуживания городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги. Общее количество поступивших работ составило 12.

В номинации «Склоняем головы пред вами, победители» (Великая Отечественная война в судьбе моей семьи, моих земляков-шумерлинцев, история о семейной военной реликвии) призовые места разделили:

1 место – Иванов Максим, обучающийся МБОУ «Гимназия №8» за работы: «Мой прадедушка – авиационный механик»; «Мой прадедушка – командир минометного взвода и командир взвода боепитания»; «Военная реликвия нашей семьи».

2 место было присуждено сразу трем участникам – Паксееву Никите, обучающемуся МБОУ «СОШ №1» за работу «Памяти моего прапрадедушки посвящается» (без вести пропавшему в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. Докукину Василию Петровичу»); Паксеевой Александре, воспитаннице МБДОУ №15 «Сказка» за работу «Низко кланяемся вам ветераны» и Батракову Семену, воспитаннику МБДОУ №15 «Сказка» за работу «Поклонимся великим тем годам».

3 место – Егоровой Екатерине, обучающейся МБОУ «Гимназия №8» за две работы: «Возвращенное имя в истории города Шумерли Чувашской Республики», «Девчонками ушли на фронт воевать» и Малееву Ивану, обучающемуся МБОУ «Гимназия №8» за работу «Мой прадед был солдатом».

В номинации «Приближали, как могли…» (о трудовых подвигах в годы войны, о детях войны, мой город в годы Великой Отечественной войны) места распределились следующим образом:

1 место – Иванов Максим, обучающийся МБОУ «Гимназия №8» за работу «Дети военной поры».

2 место – Никонорова Дарья, обучающаяся 8 «А» класса МБОУ «Гимназия №8» за работу «Екатерина Ортикова – труженица тыла, Герой стахановского труда» и Родионов Александр, обучающийся 9 «А» класса МБОУ «Гимназия №8» за работу «Шумерлинский военкомат в годы войны».

3 место – Куркова Елена Владимировна, МБДОУ №15 «Сказка» за работу «Поклонимся великим тем годам».

Поздравляем всех победителей! Лучшие конкурсные работы были отмечены дипломами. Остальные участники получили памятные сертификаты.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.