В Чувашии выделят дополнительные средства на благоустройство дворов

Решение озвучено 20 июля в ходе еженедельного совещания врио Главы Чувашской республики Олега Николаева с главами администраций муниципальных районов и городских округов. Муниципалитетам республики планируется выделить дополнительные средства на благоустройство дворов в рамках ожидаемого поступления финансовой помощи из федерального бюджета.

По словам министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова на эти цели изначально было выделено 1,5 млрд рублей со сроком контрактации до 1 июня. Однако, в связи с тем, что многие муниципалитеты не справились с поставленной задачей, по поручению руководителя региона срок был продлен еще на месяц. Объем контрактации на 1 июля 2020 года составил 1 млрд 144,3 млн рублей.

Руководитель региона поручил министерству строительства Чувашии держать ситуацию на постоянном контроле, чтобы избежать риска невыполнения запланированных мероприятий по благоустройству.