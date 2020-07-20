20 Июл

В районе продолжаются рейды по проверке рейсов пассажирских автобусов

В Шумерлинском на 20 июля подтверждено 66 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Необходимо продолжать принимать все оперативные меры в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции на территории района.

С целью соблюдения дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Шумерлинском районе проводятся рейды по проверке рейсов пассажирских автобусов. Нарушений не выявлено.

Администрация Шумерлинского района рекомендует гражданам с пониманием относиться ко всем профилактическим мероприятиям и соблюдать режим самоизоляции.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.

Автор записи: anna

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