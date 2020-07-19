Цифры в России: кто в доме хозяин?

Последняя перепись населения зафиксировала в России 54,6 млн

частных домохозяйств.

По данным ООН, средний размер домохозяйства в разных странах мира составляет от 2 до 8 человек. Средний размер домохозяйства в России, по данным переписи 2010 года, составлял 2,6 человека и мало отличался от размеров домохозяйств в развитых странах: в США (2,6) и в среднем по Европейскому союзу (2,4). Интересно, что на протяжении всех переписей населения во времена СССР единицей наблюдения являлась семья — общность совместно проживающих людей, связанных родством, свойством, общим бюджетом. В связи с изменением жилищных условий населения, родственных связей проживающих совместно людей начиная со Всероссийской переписи населения 2002 года в качестве единицы наблюдения выбрано домохозяйство.

Под домохозяйством в статистике понимается группа людей, проживающих в одном жилом помещении, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяющих для этого свои средства. В отличие от семьи частное домохозяйство может включать неродственников и состоять из одного человека. Статистики учитывают также коллективные домохозяйства (казармы, дома престарелых, монастыри и пр.) и домохозяйства бездомных.

В данных о домохозяйствах отражаются все важнейшие демографические процессы: рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграции и др. Число и состав домохозяйств зависят от многих социальных и экономических факторов и могут рассматриваться в качестве показателя уровня развития страны и отдельных ее регионов.

Среди субъектов Российской Федерации самый высокий средний размер домохозяйства отмечается в республиках Северо-Кавказского федерального округа (от 6 человек в Ингушетии до 3,4 человека в Северной Осетии), а также в Тыве (3,4 человека). В этих регионах наблюдается высокая рождаемость и распространены домохозяйства, состоящие из нескольких супружеских пар и (или) нескольких поколений родственников.

Самые низкие средние размеры домохозяйства — в Магаданской области (2,2 человека), в Ивановской, Смоленской, Ярославской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, в Карелии, Камчатском крае и Чукотском автономном округе (2,3 человека).

Как правило, домохозяйство образует одна супружеская пара с детьми или без них, с родственниками или без. Такой состав характерен для 65,9 % российских домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Кроме того, 13,8 % приходится на долю домохозяйств одиноких матерей с детьми, 1,7 % — отцов с детьми, еще 5,6 % составляют домохозяйства родителей-одиночек с родственниками и неродственниками, 3,3 % — домохозяйства из двух и более супружеских пар с детьми и без детей, с прочими родственниками или неродственниками или без них. Прочие домохозяйства составляют 9,7 % (как правило, бабушки с внуками, братья и (или) сестры, студенты, снимающие совместно жилье и частично объединяющие денежные средства для общего ведения хозяйства).

Знание числа, размеров и структуры домохозяйств дает важную информацию для принятия решений в социальной сфере, в том числе для прогнозирования потребностей в социальной поддержке, оценке нагрузки на социальные институты.

Актуализированные данные о числе и структуре российских домохозяйств будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной ее этап пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране перепись перенесена на апрель 2021 года.

Чувашская Республика

Всероссийской переписью населения 2010 года в регионе были учтены 472,5 тыс. частных домохозяйств, в них проживали 1235,8 тыс. человек, это 99 % всего населения. Средний размер домохозяйства составил 2,6 человека, в том числе в городских населенных пунктах – 2,5 человека, в сельских – 2,8.

65,6 % всех домохозяйств, состоящих из 2 и более человек, приходилось на домохозяйства, основу которых образует одна супружеская пара. Домохозяйства из двух супружеских пар составляли 4 %, из трех и более супружеских пар – 0,2 %. На домохозяйства, состоящие из одиноких матерей с детьми, приходилось 14,1 %, на родителей-одиночек с родственниками и неродственниками – 4,8 %, на одиноких отцов с детьми – 1,6 %, прочие домохозяйства составили 9,7 %.

По данным переписи населения, 62,5 % домохозяйств, состоящих из двух и более человек, имели 1 ребенка младше 18 лет, 31,1 % – двух детей, 6,4 % – трех и более детей. При этом в городской местности на долю домохозяйств с одним ребенком приходилось 69,5 % (в сельской – 51,5 %), двумя – 27,1 % (37,5 %) и тремя и более – 3,4 % (11 %).

Медиаофис ВПН-2020.