Оценки не важны

Работодатели рассказали, каких выпускников они ждут на работу

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» провела опрос среди более ста компаний и выяснила, как работодатели относятся к «удаленке» для начинающих специалистов, какие качества и компетенции наиболее важны при найме на первую работу и как компании их проверяют.

Главным конкурентным качеством выпускников работодатели назвали ответственность – его выделили более 75 % опрошенных. В ходе опроса также выяснилось, что при приеме на работу молодых специалистов работодатели наиболее часто обращают внимание на коммуникабельность (ее отметили 44 % респондентов), исполнительность (43 %) и целеустремленность (40 %). Интересно, что амбициозность выделили лишь 10 % опрошенных.

Наиболее востребованными профессиональными компетенциями оказались информационные (способность обрабатывать, систематизировать, критически оценивать информацию с позиции решаемой задачи), командные (умение работать в команде, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения), способность решать проблемы (умение преобразовывать проблемы в задачи, ставить реалистичные цели, анализировать риски и результаты, делать выводы), способность к профессиональному росту (умение выявлять пробелы в своих знаниях и умениях и устранять их) – эти качества выделили более 60 % опрошенных. Наименее интересны при поиске сотрудников на начальные позиции – предпринимательские компетенции (умение анализировать рыночные возможности, способность к открытию собственного дела) и лидерские компетенции (умение вести за собой людей, мотивировать участников команды).

«Решающими при приеме на работу выпускников оказались: качественное выполнение тестового задания (отметили 57 % опрошенных), опыт работы (44 %), хороший вуз (38 %) и успехи в профессиональных конкурсах (36 %), – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Самым популярным способом проверить компетенции выпускников по-прежнему остается собеседование – его используют в качестве основного более 60 % компаний. Также работодатели часто прибегают к методу кейсов (предлагают решить реальную рабочую задачу) и приглашают на работу после успешной стажировки. Для решения этой актуальной задачи на нашей платформе совместно с ОНФ реализуется конкурс «Профстажировки 2.0», который дает возможность работодателям предлагать студентам для решения актуальные практические кейсы, а затем приглашать самых лучших ребят к себе на стажировку или работу».

Менее всего при приеме на работу начинающего специалиста работодателям интересны мотивационное письмо (его важность отметили лишь 16 % опрошенных) и оценки в дипломе (19 %).

Что касается формы занятности, то половина представителей компаний сказали, что предпочитают, чтобы выпускники работали по стандартному графику (полный день). Около четверти опрошенных отметили приоритетность гибкого графика работы, еще 24 % сказали, что график для них не важен – главное, чтобы был виден результат работы. Ни один из респондентов не выделил удаленный формат работы как предпочтительный для начинающих специалистов.

Опрос проводился с 15 мая по 9 июля 2020 года, в нем приняли участие 107 представителей российских компаний.

Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».