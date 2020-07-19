Ждите в апреле:время, формат и «фишки» будущей переписи

Еще 60 лет назад население Земли составляло 3 млрд человек. А 11 июля 1987 года родился уже 5-миллиардный житель планеты. По инициативе ООН в этот день отмечается Всемирный день народонаселения. К настоящему моменту население планеты достигло 7,8 млрд челов

А сколько человек живет в России? Каков национальный состав населения страны, его структура по полу, возрасту, состоянию в браке? Ответы на эти и другие вопросы даст Всероссийская перепись населения. Рассказываем, когда она пройдет, почему ее новый формат перевернет представление о статистике и какие «фишки» заинтересуют россиян.

В 2020 году переписи планировали провести 50 государств мира общей численностью населения 3 миллиарда человек. Но пандемия смешала планы статистиков. Из-за эпидемиологической ситуации власти ряда стран объявили об изменении сроков проведения переписей.

В связи с общими ограничительными мерами Росстат предложил перенести сроки ранее запланированной на октябрь 2020 года Всероссийской переписи населения. 27 июня этого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе переписи на апрель 2021 года. Благодаря переносу переписи на полгода помехи в периодичности главного статистического события десятилетия будут сведены к минимуму. Ведь только всеобщие, проведенные с четкой периодичностью и по единой методологии переписи населения позволяют получать сравнительные данные и прослеживать демографические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она затронет все регионы страны, даже самые маленькие и отдаленные населенные пункты. Так, перепись населения на труднодоступных территориях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Будущая перепись населения станет первой в истории России цифровой переписью. Каждый переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением: электронным переписным листом, а также технологиями, обеспечивающими безопасность хранения данных. Применение электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить обработку информации. На предприятиях в Москве и Ивановской области уже стартовало производство 360 тысяч планшетов для переписи. Первая партия планшетов поступит статистикам уже в сентябре для переписи населения на труднодоступных территориях.

Благодаря новым технологиям, перепись из рутинного мероприятия превратится в увлекательную онлайн-игру. Теперь совсем не обязательно тратить свое время на общение с переписчиком — электронные переписные листы на портале «Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое удобное время. Интернет-перепись станет настоящей «фишкой» будущей переписи.

Предварительные итоги будущей Всероссийской переписи населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Чувашская Республика

По данным на 1 января 2020 года, в регионе проживают 1 млн 217,8 тыс. человек, из них в городской местности – 771,9 тыс. человек, в сельской – 445,9 тыс.

По численности населения в тройку лидеров вошли такие районы, как Чебоксарский (62,4 тыс. человек), Цивильский (34,9 тыс. человек) и Канашский (33,9 тыс. человек). Самым малочисленным районом является Шумерлинский (8,3 тыс. человек).

Наибольшая плотность населения отмечается в Чебоксарском (53 чел. на 1 кв. км), Цивильском (44 чел.) и Комсомольском районах (38 чел.), наименьшая зафиксирована в Алатырском (7 чел.), Шумерлинском (8 чел.) и Порецком (10 чел.) районах.

Медиаофис ВПН.