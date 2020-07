Часто мы стараемся всё сделать идеально, хотим, чтобы у нас получалось всё с первой попытки. Мы так боимся своих неудач, думая о том, что скажут о нас люди, что зачастую из-за желания понравится каждому забываем про свои истинные мечты. Но любое неидеальное действие лучше бездействия.

Перфекционизм в психологии — это убеждение, что идеал может и должен быть достигнут, а несовершенный результат работы не имеет права на существование. Но, как ни старайся, идеала не существует. Невозможно сделать что-то, что будет нравится всем и каждому.

Зачастую перфекционизм зарождается в детстве. Когда тебе говорят, что ты должен учиться «на одни пятёрки», а четвёрку же считают плохой оценкой, тройку и вовсе не считают результатом. Но в жизни сделать что-то на «троечку» — уже хорошо.

Алсу Мухамедшина, руководитель онлайн-школы «Время порядка», выделила несколько признаков перфекционизма:

1) Всё или ничего. Вы не любите делать что-то постепенно, а накапливаете дела. В итоге из-за большого объёма работы зачастую не успеваете выполнить всё вовремя, что приводит к плохому результату и впоследствии настроению.

2) Вы даже не приступаете к выполнению задачи. Вам кажется, что у вас мало опыта, что у вас получится плохо или не получится совсем.

3) Вы сравниваете себя с более успешными людьми. Преподнося человека на мнимый пьедестал, вам кажется, что вы никогда не сможете до него добраться и вовсе перестаёте пытаться.

4) Вы концентрируетесь только на ошибках и недочётах. Это как «ожидание — реальность». У вас в голове есть идеальный план, но зачастую что-то идёт не так, как вы себе представляли. И вы уже не видите своих успехов, а концентрируетесь лишь на неудачах.

Но от всего этого можно избавиться. Существует прекрасная европейская поговорка "Done is better than perfect» («Сделанное лучше идеального»). Это не значит, что всё нужно делать в спешке, стараясь побыстрее закончить. Начать — всегда самое сложное, но это лучше, чем совсем ничего не сделать. Ведь сделанный на «троечку» результат с опытом можно поднять до «пятёрки».

Хорошей идеей будет составление плана. Когда важные дела распределяются на несколько дней. Тогда и вам будет легче, и результат будет лучше сам по себе, ведь в определённый день вы будете сосредотачиваться лишь на одной важной вещи.

Самое главное, на мой взгляд, это перестать сравнивать себя с другими людьми. У каждого свой жизненный путь. Единственный человек, с которым вы можете себя сравнить, — это вы сами. Просто проанализировать, каких результатов вы добились по сравнению с прошлым месяцем или годом. И, конечно же, надо хвалить себя, ведь даже самые маленькие шажочки приближают вас к желаемой цели.

М. Судеркина, студентка 2-го курса журфака КФУ.