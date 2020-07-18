Немного статистики

По данным отдела ЗАГС администрации города Шумерли, за шесть месяцев 2020 года в семьях шумерлинцев родились 107 малышей, из них по городу — 87. Составлено 329 актов о смерти, в т.ч. по городу — 246. Зарегистрировано 47 записей актов о заключении брака (по городу – 33), распались 43 семьи (по городу – 37).
Похожие записи '
18 Июл
Малый и средний бизнес в Чувашии начинает восстанавливаться
Малый и средний бизнес в Чувашии начинает восстанавливатьсяПо данным...
17 Июл
Cубсидии на содержание коров выплачены на 74% всего поголовья ЛПХ
В Чувашии с этого года по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева ЛПХ...
17 Июл
Вице-премьер Чувашии Иван Моторин освобожден от должности
Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев.Стало...
17 Июл
Врачи Республиканской клинической больницы экстренно прооперировали пациента с глубоким ранением в области сердца
Чебоксарские врачи-хирурги торакального отделения Республиканской...
17 Июл
Шумерлинский район — участник фестиваля-конкурса исполнителей чувашской эстрадной песни «Виръял шевлисем»
С 15 мая по 29 июня в Аликовском районном Доме культуры в дистанционном...
Комментарии: