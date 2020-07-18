Немного статистики

По данным отдела ЗАГС администрации города Шумерли, за шесть месяцев 2020 года в семьях шумерлинцев родились 107 малышей, из них по городу — 87. Составлено 329 актов о смерти, в т.ч. по городу — 246. Зарегистрировано 47 записей актов о заключении брака (по городу – 33), распались 43 семьи (по городу – 37).