Малый и средний бизнес в Чувашии начинает восстанавливаться

По данным службы исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru, большинство работодателей из малого и среднего бизнеса в период самоизоляции снизили активность на рынке труда республики. Также уменьшилось число самих работодателей, нанимающих персонал. Но уже в мае ситуация стала улучшаться.

Официально объявленный нерабочим апрель оказался самым негативным в отношении найма персонала и трудоустройства для всего рынка труда и почти всех отраслей. Исключением не стал малый и средний бизнес: в апреле количество вакансий от МСБ в Чувашии составило порядка 700 предложений. Для сравнения: в марте этого года МСБ Чувашии разместил 1049 вакансий.

Улучшаться ситуация начала в мае, когда представители малого и среднего бизнеса опубликовали чуть больше тысячи вакансий (1033). Число нанимающих работодателей в мае в Чувашии также пошло вверх: на 27 % среди МСБ по сравнению с апрелем. В июне количество вакансий от малого и среднего бизнеса в Чувашии превысило мартовские показатели (опубликовано 1349 вакансий).

Несмотря на сложившуюся ситуацию, часть компаний продолжала набор специалистов. Так, чаще всего этой весной сотрудников искали малые и средние предприятия из ИТ-отрасли, строительной сферы и розничной торговли. А самыми востребованными специалистами для представителей МСБ стали менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, торговые представители и продавцы-консультанты.

А. Севостьянова.