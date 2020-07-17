Cубсидии на содержание коров выплачены на 74% всего поголовья ЛПХ

В Чувашии с этого года по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева ЛПХ получают республиканские субсидии на содержание дойных коров. Посещая вначале июня Чебоксарский городской молочный завод, руководитель региона высказался, что «будет справедливо поддержать личные подсобные хозяйства, прежде всего, в период «большого» молока».

Как сообщает Минсельхоз Чувашии, на 17 июля выплачено 128,4 млн рублей на содержание 41,2 тыс. коров, что составляет 74% всего числящегося в хозяйствах населения поголовья.

Финансирование и выплаты идут ежедневно по мере поступления заявлений от собственников. По словам заместителя министра сельского хозяйства Чувашии Марины Загребаевой, с начала старта программы субсидии получили 27600 граждан. Важно, что владельцы дойных коров могут подать заявление в администрациях своих сельских поселений до конца 2020 года.

Заявление установленной формы опубликовано на сайте ведомства. Кроме того, по всем возникающим вопросам жители республики могут обратиться в отдел финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства республики по телефону 8 (8352) 64-22-41.

Напомним, что субсидии собственникам на содержание коров назначаются в установленном размере на каждую дойную корову. Если в ЛПХ одна корова, то выплачивается 2300 рублей, на две дойные коровы – по 3300 рублей на каждую голову, на три и больше – по 4300 рублей на каждую.

Источник: чувашинформ.рф.