С 15 мая по 29 июня в Аликовском районном Доме культуры в дистанционном формате прошёл ХХV Межрегиональный фестиваль-конкурс креативных и талантливых исполнителей чувашской эстрадной песни «Виръял шевлисем», посвященный Году памяти и славы в Российской Федерации, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 100-летию образования Чувашской автономии.

В целях поддержки культурного межрегионального сотрудничества, сохранения лучших традиций любительского эстрадного пения, как сольного, так и ансамблевого, повышение исполнительского мастерства, содействия развитию эстрадного жанра и объединения творческих коллективов и исполнителей в единый творческий союз в Аликовском районе ежегодно проводится межрегиональный фестиваль исполнителей чувашской эстрадной песни «Виръял шевлисем».

В фестивале-конкурсе «Виръял шевлисем» приняли участие 32 отдельных исполнителей и творческих ансамблей из Ульяновской области, Комсомольского, Ибресинского, Красночетйского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского, Шумерлинского, Вурнарского, Яльчикского и Аликовского районов, г. Чебоксар и Новочебоксарска.

Фестиваль завоевал большую популярность и широкую известность как настоящий праздник эстрадного творчества. За время своего существования фестиваль принял около 2500 участников. Возрастная категория певцов – от 5 до 40 лет.

Шумерлинский район достойно представили конкурсанты из Юманайского и Туванского сельских поселений.

По результатам конкурса Мостайкина Ксения (Туванский КОЦ) удостоилась диплома III степени в номинации «Лучший солист».

Поздравляем Ксению и желаем ей дальнейших творческих успехов!

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.