У зависимости нет возраста

Для современного общества подростковая зависимость является чрезвычайно серьёзной и волнующей проблемой. Наркомания и алкоголизм стремительно молодеют. Чтобы узнать больше о подростковой зависимости, мы обратились в шумерлинское отделение Республиканского наркологического диспансера, где побеседовали со специалистами.

Каковы же причины подростковой зависимости и её последствия, каковы методы решения данной проблемы? На эти и другие вопросы ответили медицинский психолог Марина Илейчева и специалист по социальной работе Ольга Бусарева.

Вы работаете с подростками на психологическом уровне и вам, как никому другому известно, как подростки приходят к употреблению алкоголя и наркотиков. Каковы самые распространённые причины, на ваш взгляд, и почему?

ОЛЬГА БУСАРЕВА: Самая главная причина – это интерес. Подростку хочется попробовать что-то новое и неизведанное, почувствовать, что же это такое. Очень часто ребята начинают употреблять за компанию, ну и, как бы это банально ни звучало, им хочется казаться крутыми и взрослыми среди товарищей. Зависимость для таких ребят изначально – не более чем просто мода и заинтересованность.

ОЛЬГА БУСАРЕВА: Самая главная причина – это интерес. Подростку хочется попробовать новое и неизведанное, почувствовать, что же это такое. Очень часто ребята начинают употреблять за компанию, ну и, как бы это банально ни звучало, им хочется казаться крутыми и взрослыми среди товарищей. Зависимость для таких ребят изначально – не более чем просто мода и заинтересованность. Когда подросток говорит о наследственной предрасположенности к алкоголизму, например: «У меня дедушка пил, а мне передалось по наследству», это может быть правдой? Или подобного рода утверждения — лишь отговорки?

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: Да, наследственный фактор имеет место быть. У подростков, начавших употреблять алкоголь или наркотические вещества ещё со школьной скамьи, предрасположенность стать зависимыми гораздо больше. В период юности механизм наследственности может сыграть свою роль и подросток быстрее вовлечется в это. В подростковом возрасте организм быстрее становится зависимым, но, какая бы ни была предрасположенность, очень многое зависит от самого подростка и его жизненных целей. Если он делает уверенные шаги в будущее и думает о завтрашнем дне, то никакая наследственная зависимость не сможет сбить его с верного пути.

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: Да, наследственный фактор имеет место быть. У подростков, начавших употреблять алкоголь или наркотические вещества ещё со школьной скамьи, предрасположенность стать зависимыми гораздо больше. В период юности механизм наследственности может сыграть свою роль и подросток быстрее вовлечется в это. В подростковом возрасте организм быстрее становится зависимым, но, какая бы ни была предрасположенность, очень многое зависит от самого подростка и его жизненных целей. Если он делает уверенные шаги в будущее и думает о завтрашнем дне, то никакая наследственная зависимость не сможет сбить его с верного пути. Зависит ли это от воспитания ребенка родителями? По данной проблеме вы работаете только с подростком или с семьёй в целом?

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: Да, возможно, есть родительская запущенность в воспитании, может быть, и какие-то педагогические упущения. Естественно, если ребенок без надзора родителей и предоставлен сам себе, он попадает в плохую компанию и перенимает все оттуда. Говорят, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому, отец и мать пример ему. Поэтому если у него полная и благополучная семья, если родители дают ему правильные установки — что такое хорошо, а что такое плохо, — то ребенок будет знать, как делать нельзя и как — можно. Мы проводим профилактические работы именно с подростком.

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: Да, возможно, есть родительская запущенность в воспитании, может быть, и педагогические упущения. Естественно, если ребенок без надзора родителей и предоставлен сам себе, он попадает в плохую компанию и перенимает все оттуда. Говорят, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому, отец и мать пример ему. Поэтому если у него полная и благополучная семья, если родители дают ему правильные установки — что такое хорошо, а что такое плохо, — то ребенок будет знать, как делать нельзя и как — можно. Мы проводим профилактические работы именно с подростком. Каковы признаки наркомании у подростка?

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: На самом деле, признаков достаточно много. Мы как врачи, проработавшие в этой сфере много лет, с лёгкостью можем увидеть признаки, которые обычному человеку будет трудно заметить.

Во-первых, поведение: у подростков меняется стиль общения, манера поведения, они ведут они себя очень неестественно; возникает надменность, демонстративность, надломленный голос.

Во-вторых, «следы преступления» — проколы, порезы и так далее. Зрачки тоже говорят о многом: они могут быть как сильно сужены, так и, наоборот, очень расширены.

Сонливость или бессонница, а также перепады настроения тоже являются одними из признаков. У ребят, которые употребляют наркотики, вырастает потребность в деньгах, появляется новый круг общения, и, что логично, снижается успеваемость в школе.

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: На самом деле, признаков достаточно много. Мы как врачи, проработавшие в этой сфере много лет, с лёгкостью можем увидеть признаки, которые обычному человеку будет трудно заметить. Во-первых, поведение: у подростков меняется стиль общения, манера поведения, они ведут они себя очень неестественно; возникает надменность, демонстративность, надломленный голос. Во-вторых, «следы преступления» — проколы, порезы и так далее. Зрачки тоже говорят о многом: они могут быть как сильно сужены, так и, наоборот, очень расширены. Сонливость или бессонница, а также перепады настроения тоже являются одними из признаков. У ребят, которые употребляют наркотики, вырастает потребность в деньгах, появляется новый круг общения, и, что логично, снижается успеваемость в школе. Сложнее побороть подростковую или взрослую зависимость от алкоголя и наркотиков?

ОЛЬГА БУСАРЕВА: Я считаю, что сложнее побороть всё-таки взрослую зависимость. Подросток ещё формируется и его сознание подобно пластилину, оно гибкое и с ним проще работать. У подростка стаж наркотической зависимости меньше и, следовательно, и вылечить такого пациента проще. Если подросток только попробовал и еще не полностью втянулся в этот смертельный процесс, успешно используется метод убеждения, который, например, не работает на взрослых людях, давно употребляющих наркотики.

ОЛЬГА БУСАРЕВА: Я считаю, что сложнее побороть всё-таки взрослую зависимость. Подросток ещё формируется и его сознание подобно пластилину, оно гибкое и с ним проще работать. У подростка стаж наркотической зависимости меньше и, следовательно, и вылечить такого пациента проще. Если подросток только попробовал и еще не полностью втянулся в этот смертельный процесс, успешно используется метод убеждения, который, например, не работает на взрослых людях, давно употребляющих наркотики. Часто ли к вам поступают подростки с какой-либо зависимостью?

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: Слава богу, не часто (смеется). Это радует!

ОЛЬГА БУСАРЕВА: В нашей наркологической больнице подростки не лечатся. К нам направляются ребята с комиссии по делам несовершеннолетних для проведения диагностики и профилактических мероприятий. Ну а далее, если требуется, мы назначаем занятия. Если зависимость действительно есть, то ребята проходят лечение в подростковом наркологическом отделении в Чебоксарах.

зависимостью? МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: Слава богу, не часто (смеется). Это радует! ОЛЬГА БУСАРЕВА: В нашей наркологической больнице подростки не лечатся. К нам направляются ребята с комиссии по делам несовершеннолетних для проведения диагностики и профилактических мероприятий. Ну а далее, если требуется, мы назначаем занятия. Если зависимость действительно есть, то ребята проходят лечение в подростковом наркологическом отделении в Чебоксарах. Буквально недавно везде говорили о снюсах, о том, что в основном их употребляют подростки, после чего попадают в больницы. Что же такое снюс и почему им так увлечены школьники? Чем именно он опасен?

ОЛЬГА БУСАРЕВА: Верно, совсем недавно снюс был очень популярен среди школьников. Что это такое? Снюс – это наркотик, бездымный табак. До недавнего времени он свободно продавался. Снюс вреднее сигарет, ведь употребление табака в таком виде обеспечивает более быстрое попадание никотина в кровь и в мозг. Употребление снюса вызывает отравление у ребенка и даже может привести к смерти. Его употребление пагубно влияет на психофизическое развитие. Снюс молниеносно вызывает зависимость, но избавиться от нее очень сложно.

ОЛЬГА БУСАРЕВА: Верно, совсем недавно снюс был очень популярен среди школьников. Что это такое? Снюс – это наркотик, бездымный табак. До недавнего времени он свободно продавался. Снюс вреднее сигарет, ведь употребление табака в таком виде обеспечивает более быстрое попадание никотина в кровь и в мозг. Употребление снюса вызывает отравление у ребенка и даже может привести к смерти. Его употребление пагубно влияет на психофизическое развитие. Снюс молниеносно вызывает зависимость, но избавиться от нее очень сложно. Какие основные мероприятия проводятся по программе профилактики подростковой зависимости?

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: В разгар учебного года наши специалисты, как правило, ходят по школам, ведут беседы не только с учениками, но и с их родителями, чтобы предупредить и дать больше информации. Мы ходим с такими беседами не одни, к нам присоединяются все субъекты профилактики: комиссия по делам несовершеннолетних, участковые инспекторы, подразделение по делам несовершеннолетних. Проводятся акции, например, «Сообщи, где торгуют смертью», круглые столы, анкетирование. Мы стараемся не просто выступать перед подростками, а вовлечь их в разговор, чтобы они выразили свое мнение и задавали вопросы.

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: В разгар учебного года наши специалисты, как правило, ходят по школам, ведут беседы не только с учениками, но и с их родителями, чтобы предупредить и дать больше информации. Мы ходим с такими беседами не одни, к нам присоединяются все субъекты профилактики: комиссия по делам несовершеннолетних, участковые инспекторы, подразделение по делам несовершеннолетних. Проводятся акции, например, «Сообщи, где торгуют смертью», круглые столы, анкетирование. Мы стараемся не просто выступать перед подростками, а вовлечь их в разговор, чтобы они выразили свое мнение и задавали вопросы. А не тревожно ли врачам за детей и подростков сейчас, когда отменены все виды организованного летнего отдыха?

МАРИНА ИЛЕЙЧЕВА: Конечно, тревожно. А куда деваться? Раз в нашей стране такое положение, то, в первую очередь, мы должны думать о благополучии детей, чтобы эта коварная болезнь никого не коснулась.

ОЛЬГА БУСАРЕВА: В этот сложный период большая ответственность ложится на родителей. Взрослым нужно это понимать и быть еще более внимательными к своим детям.

Д. Глуханькова, студентка 2 курса журфака ЧГУ им. И.Н.Ульянова.