Социальный контракт для бизнесмена

На прошлой неделе между Минтрудом Чувашии и некоммерческой организацией «Мой бизнес» было подписано соглашение о сотрудничестве. Центр «Мой бизнес» создан для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Стороны намереваются помогать гражданам, находящимся в непростой жизненной ситуации, осуществлять предпринимательскую деятельность. Для выполнения данной задачи появился эффективный инструмент в виде заключения социального контракта по открытию собственного дела. В отличие от выплаты пособий данная мера поддержки направлена на то, чтобы способствовать гражданам выйти на самообеспечение.

Соцконтракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В рамках соглашения малоимущий гражданин получает единовременную денежную выплату до 250 тыс. рублей для предпринимательских нужд и со своей стороны обязуется осуществлять предпринимательскую деятельность на протяжении трех лет. Как показывает практика, граждане, заключившие соцконтракт для предпринимательских нужд, тратят полученные средства на закупку необходимых средств производства: станков и оборудования.

Практика заключения соцконтрактов пока действует только в ряде пилотных регионов России, Чувашия является одним из них. На данный момент на оказание помощи по открытию собственного бизнеса соцконтракты заключили более 60 жителей республики.

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова отметила, что задачей сотрудничества с центром «Мой бизнес» является привлечение большего количества лиц для заключения социального контракта по открытию собственного дела. В свою очередь, в центре могут оказать помощь начинающим предпринимателям по составлению бизнес-плана, повышению предпринимательских компетенций, предоставлению консультаций по сбыту продукции и услуг. Центр на своей площадке проводит обучающие семинары и вебинары (что очень важно в условиях ограничительных мер) по ведению бухучета, изменениям в законодательстве, управлению персоналом, маркетингу и т. д. Также центр может предложить в случае необходимости кредитование, микрокредитование, венчурное и облигационное финансирование для тех, кто решился на открытие собственного дела.

Ожидается, что в ближайшем будущем взаимодействие Минтруда Чувашии и центра даст эффект в виде увеличения количества начинающих предпринимателей, а соцконтракт станет отправной точкой в появлении успешных бизнес-проектов.

Источник: Минтруд Чувашии.