Сегодня Шумерлю посетил министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев

Основной темой обсуждения на встрече с руководителями учреждений образования города стала Стратегия развития системы образования и молодежной политики Чувашской Республики на 2020 – 2024 год

В доверительной обстановке педагоги обсудили перспективы развития городской системы образования в части укрепления материально-технической базы школ и детских садов, в том числе проводимых в настоящее время ремонтных работ, затронули вопрос обеспечения школ кадрами, тему подготовки в непростых условиях к новому учебному году и многое другое.

Как отметил министр, коронавирусная инфекция внесла ощутимые коррективы в образовательный процесс от усиления санитарных мер безопасности до организации дистанционного обучения.

В ходе конструктивного разговора министр подчеркнул важность подобных встреч в муниципалитетах, когда можно побывать на местах и из первых уст услышать проблемы каждого руководителя.

По окончании совещания министр с помощником посетили Шумерлинский политехнический техникум, средние общеобразовательные школы № 2 и № 6, где ведутся ремонтные работы.

Ольга Дмитриева.



















