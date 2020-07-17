Самовыдвижение нынче в моде

13 сентября наряду с выборами Главы Чувашии в муниципалитетах состоятся выборы в местные представительные органы. Шумерлинцы будут выбирать депутатов городского и районного Собраний депутатов седьмого созыва (2020—2025 гг.), а также депутатов в Собрания сельских поселений района четвертого созыва.

Как сообщили газете в Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии, на утро 16 июля зарегистрированы, после проверки соблюдений требований Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», трое кандидатов, все – самовыдвиженцы:

3 июля — Акшов Ильнур Агзяметдинович, 1977 года рождения, врач-патологоанатом Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, имеющий высшее образование, проживающий в Шумерле. Баллотируется по одномандатному избирательному округу № 12;

8 июля — Жданович Алексей Анатольевич, 1985 года рождения, индивидуальный предприниматель, директор благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования города Шумерли «Творчество детям», имеющий высшее образование, проживающий в городе. Его одномандатный избирательный округ — № 9;

14 июля — Кровяков Владимир Анатольевич, 1979 года рождения, индивидуальный предприниматель, имеющего среднее образование, проживающий в Шумерле. Баллотируется по одномандатному избирательному округу № 19.

Четвертым выдвинувшим свою кандидатуру по округу № 8 в порядке самовыдвижения, но пока не зарегистрированным ТИК, стал Кириллов Игорь Павлович, 1968 года рождения, индивидуальный предприниматель, проживающий в Шумерле. Окончил Универсальный институт инновационных технологий.

Стоит отметить, что первые два кандидата не имеют опыта работы в представительном органе местного самоуправления. Ильнур Акшов баллотировался в депутаты Собрания созыва 2015—2020 гг. по округу № 12 и даже набрал одинаковое количество голосов с Вадимом Задорожным. Но так как соперник был зарегистрирован раньше, его и признали избранным депутатом. На этот раз Ильнур Акшов подал документы в ТИК самым первым.

У двоих последних нынешних кандидатов депутатский опыт есть. Владимир Кровяков в настоящее время является действующим депутатом городского Собрания по 19-му округу (выдвигался городским местным отделением партии «Единая Россия»), Игорь Кириллов работал в депутатском корпусе пятого созыва, 2010—2015 гг. (был выдвинут по 8-му округу также единороссами).

В Шумерлинском районе пока затишье. По информации районной территориальной избирательной комиссии, на утро 16 июля не было принято ни одного заявления на участие в кампании по выборам депутатов Собраний района и поселений.

Н. Игнатьева.