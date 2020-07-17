В прошлом номере газеты мы писали о супругах Долговых из Торхан, удостоенных высокой республиканской семейной награды – ордена «За любовь и верность». Сегодня мы знакомим вас с этой замечательной парой поближе.

И знакомство, и вся дальнейшая жизнь супругов берет начало с первых дней учёбы на факультете естествознания Чувашского государственного пединститута им. И.Я. Яковлева. Валерий Павлович вспоминает, как он, поступивший после службы в армии на факультет, где в основном учились одни девушки, на третий же день приметил Галину из д. Алдиарово Янтиковского района. Скромный молодой человек не сразу открыл свое сердце, хотя сокурсницы уже догадывались о его симпатии. Во время практики в Хыркассах Чебоксарского района по вечерам устраивались танцы, и в один из вечеров студент осмелился пригласить девушку на танец и позвал прогуляться. Потом во время одной из прогулок Валерий предложил Галине зайти в фотоателье и сделать совместную фотографию. «С того момента я в душе поверил, что она меня уважает, и появилась уверенность – мы должны быть вместе», — вспоминает, показывая на первую совместную фотографию полувековой давности, Валерий Павлович.

Молодые на последнем курсе учёбы расписались и уже вдвоем приехали в Шумерлинский район. Валерий Павлович стал работать учителем в Торханской основной школе, а Галина Аркадьевна – в Ходарской средней.

Рассказывая о семейной жизни, Долговы то и дело переходили к темам о профессиональной деятельности. Оно и понятно – ведь их личная жизнь и работа настолько переплетены, что рассматривать их отдельно просто невозможно.

Молодые специалисты с большой самоотдачей принялись за обучение детей. Ведь успехи школьников означали и их успехи. Вскоре к урокам присоединились и другие занятия – внеклассные мероприятия, кружки, подготовка к олимпиадам… Результаты не заставили себя ждать — пошли победы одна за другой, ученики уверенно из года в год занимали призовые места на республиканском уровне.

Особая страница в профессиональной деятельности Долговых и их гордость – участие и победы команды торханских школьников в соревновании «Юные друзья природы – члены школьных лесничеств». А сколько было получено различных вымпелов, подтверждающих их достижения! До сих пор некоторые трофеи хранятся в школьной библиотеке. Учеников Долговых в числе лучших в республике не раз включали и в состав республиканских команд для участия в мероприятиях союзного уровня. Так, учащиеся выезжали в Ленинград, в Красноярский край, в Вологду и т.д.

«Несмотря на то, что мы работали в разных школах, мы были командой, — продолжает разговор Галина Аркадьевна. – Ученики Валерия Павловича после окончания восьмилетней школы переходили в старшие классы Ходарской школы, и дальше уже по пути знаний вела их я, погружала в увлекательный мир химии». Долговы не уставали напоминать детям, что только учёбой можно выйти на успешную дорогу жизни. Вся их деятельность была направлена на то, чтобы ученики получили хорошие знания и смогли реализоваться в дальнейшем. Когда сначала Галину Аркадьевну, а затем и Валерия Павловича пригласили в приёмную комиссию медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, педагоги и из этого извлекли пользу для своих учеников. Они видели, какие требования предъявляются к абитуриентам и, не считаясь со своим временем, готовили выпускников для поступления на медицинский факультет. Зачастую по субботам и воскресеньям дети были у них дома. Сидели, выполняли задания, готовились, а супруги между домашними делами проверяли их, направляли. Вспоминая те годы, Долговы нисколько не сожалеют о времени и силах, потраченных тогда на подготовку учеников. Самим, мечтавшим в молодости стать врачами, не суждено было ими стать. Но они направили по этому пути не один десяток детей. «42 наших ученика получили медицинское образование, из них 9 работают зав. отделениями, а Геннадий Арсютов, кандидат медицинских наук, с 1994 по 2007 годы был главным врачом республиканской клинической больницы», — с удовольствием говорит об успехах своих учеников Валерий Павлович. Ведь в этом есть и частичка труда Долговых. А сколько было тех, кто поступил на биологический факультет пединститута, в сельхозинститут!.. Благодарные ученики не забывают своих самых первых наставников и выражают признательность за то, что те дали им уверенную путёвку в жизнь, а судьбе – за то, что в их время в школе появились такие ответственные, грамотные педагоги-профессионалы.

С годами все более и более расширялось поле деятельности Долговых. Валерий Павлович несколько созывов избирался депутатом районного Совета народных депутатов, а Галина Аркадьевна возглавляла школьную профсоюзную организацию, была членом обкома профсоюза работников народного образования и науки.

В 1995 году Валерия Павловича назначили директором Торханской основной школы. Галина Аркадьевна, когда Ходарская школа получила статус гимназии, стала заместителем директора по научно-методической работе. И закипела работа супругов на новом уровне с решением новых задач. С этих должностей и ушли супруги на пенсию. Оба являются заслуженными учителями Чувашской АССР, отличниками народного просвещения.

Гармонично с трудовой деятельностью шла и семейная жизнь Долговых. Они построили в деревне добротный дом, растили детей – дочь Инну и сыновей-двойняшек Андрея и Евгения, ухаживали за престарелой матерью Валерия Павловича.

Сегодня дети Долговых — уважаемые, состоявшиеся люди – создали свои семейные ветви. Дочь Инна работает заведующей гастроэнтерологическим отделением Республиканской клинической больницы № 1 в Чебоксарах, является врачом высшей категории, вместе с мужем воспитывают сыновей Александра и Андрея. Сын Андрей — заместитель начальника отдела биологической экспертизы ЭКЦ МВД по Чувашской Республике, подполковник полиции, вместе с супругой Светланой и дочерью Валерией проживает в Чебоксарах. Евгений более 15 лет работал старшим инспектором в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерле, Красночетайскому и Шумерлинскому районам Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, а последние 4 года – начальником отдела, подполковник внутренней службы. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. В своей семье с женой Ириной воспитывают сыновей Дмитрия и Максима.

Дети Долговых, выросшие в атмосфере взаимной любви, дружбы, уважения к старшим, передают эту эстафету своим детям. Внуки Галины Аркадьевны и Валерия Павловича любят гостить у них в деревне, а дети всячески помогают и поддерживают. Они благодарят сегодня родителей за достойное воспитание. «В нас заложили образец семейной жизни, и мы стараемся быть похожими на них», — говорит сын Евгений.

Долговы на протяжении всей совместной жизни оберегали свою любовь друг к другу. Любить, по мнению супругов, — значит принимать, уважать решения супруга, не держать зла в душе, быть терпимым и верным. Все возникающие недопонимания и разногласия здесь принято заглаживать теплотой и вниманием, чтобы как можно скорее вернуть в семью мир.

«Мы молимся, чтобы дети наши в своих семьях жили, как мы — в любви и согласии», — говорят Долговы. Супруги за разговором вспомнили, как однажды они, молодожёны, гуляя по шумерлинской улице, обратили внимание на пожилую пару, шедшую, держась за руки. И пожелали себе: вот бы тоже прожить вместе рука об руку до самой старости. Это желание, можно сказать, у них сбылось. Они уже 51-й год идут по жизни вместе, и это ещё не предел. Сегодня уже они сами стали примером для нового поколения. И наверняка есть те, кто смотрит на них (или читает про них) и думает: «Вот бы и нам прожить вместе в любви и согласии, как Долговы, до преклонных лет».

М. Ветликова.