Роспотребнадзор предложил запретить доступ к пляжам и ограничить работу фонтана на Красной площади

Основанием для запрещения доступа к пляжам, по словам главного санитарного врача Чувашии Надежды Луговской, стал проведенный на этой неделе мониторинг. В зону повышенного внимания Управления Роспотребнадзора по Чувашии попали места массового скопления людей, в том числе пляжи и обновленная Красная площадь. Об этом руководитель ведомства рассказала 17 июля на очередном заседании оперштаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии.

Несмотря на то, что в Чебоксарах выходы на пляжную зону ограничены переносными металлическими ограждениями и установлены таблички «Купаться запрещено», люди туда ходят. Проведенная 16 июля сотрудниками Роспотребнадзора проверка показала, что на центральном городском пляже находилось более ста человек, на пляжах в районе улицы Афанасьева и Новосельском пляже – около 30 человек на каждом.

Купаются граждане и на пляжах городов Мариинский Посад, Ядрин, Козловка и Новочебоксарск. При этом Надежда Луговская сделала акцент на том, что ни один пляж в республике в этом году не получил санэпидзаключение на осуществление работы. То есть лабораторные исследования качества воды и песка там не проводились.

«В ходе осмотра территории новочебоксарского городского пляжа установлено, что уборка берега, песка, раздевалок, накопление твердых бытовых отходов не организовано. На территории пляжа отсутствует питьевое водоснабжение, гражданами не соблюдается социальное дистанцирование и дезинфекционный режим», – отметила глава Роспотребнадзора Чувашии.

Поэтому главам районов и городов рекомендовали не допускать открытия и эксплуатации пляжей до стабилизации ситуации и улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в республике по коронавирусной инфекции.

Также внимание санитарных врачей на этой неделе привлек и светомузыкальный фонтан на Красной площади.

«По обращениям граждан, поступившим на горячую линию управления, по фотоматериалам, размещенным в сети Интернет, а также информации, поступившей с МВД по Чувашской республике, отмечается большое скопление граждан на месте работы светомузыкального фонтана на Красной площади в дневное и вечернее время. Масочный режим и дистанцирование гражданами не соблюдается», – заявила главный санитарный врач республики.

Надежда Луговская предложила городской администрации минимизировать доступ граждан к местам скопления людей и ограничить время работы фонтана на Красной площади.

Источник: чувашинформ.рф.