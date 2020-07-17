Праведник земли туванской

Эта ужасающая история со временем почти затерялась в памяти людской — одни из ее свидетелей боялись и заикнуться о произошедшем, другие все-таки рассказывали своим детям и внукам про распятого страдальца…

Константин Подгорский родился в селе Большие Туваны (ныне Шумерлинский район) в 1860 году в семье священника. Окончил Симбирскую духовную семинарию. Вскоре после окончания семинарии женился. Его супруга, Надежда Дмитриевна, была дочерью священника. В 1910 году К. Подгорский был определен в зажиточное село Киржеманы (ныне Мордовия) священником.

Церковь была деревянная, с каменным фундаментом, с высокими окнами и крыльцом. Церковь эта считалась одной из самых больших в округе.

Отец Константин был законоучителем церковной школы, ревностным пастырем и благотворителем — обладая земельными угодьями, доходы от них использовал не для своего семейства (у них с матушкой было 10 детей), а строил на эти деньги школы в соседних селах.

Надежда Дмитриевна преподавала в начальных классах, возглавляла общество трезвости. Местные жители очень уважали отца Константина и матушку.

… Пришла в Поволжье революция. 7 ноября 1918 года приехавшие в Киржеманы из города для проведения продразверстки революционеры («делегаты», как их потом прозвали в деревне) пытались организовать праздничный митинг в честь годовщины Октября. Но как-то не вызывала ожидаемого энтузиазма годовщина новой власти у местных жителей. В основном народ на митинг не пошел, а пошел в храм — в этот день отмечалась память Димитрия Солунского. И еще в этот день в селе, по заведенной отцом Константином благочестивой традиции, делились зерном с теми, у кого был неурожай.

Воинствующие пролетарии ворвались в храм прямо во время службы и, сорвав с отца Константина облачения, вытащили его на улицу и стали жестоко избивать. Били несколько часов, как рассказывали потом своим детям и внукам старожилы. После побоев запрягли священника в бричку и ездили по всему селу. Обезумевшие от страха жители заперлись в своих домах и не смели высунуться на улицу. Под конец уже ослабевшего священника за волосы затащили на высокое церковное крыльцо и распяли на дверях храма.

На следующее утро церковный староста со сторожем сняли тело отца Константина и, надев на него священнические облачения, положили в сосновый гроб, куда вместе с Евангелием были положены и гвозди, которыми он был прибит.

Хоронить священника на кладбище «делегаты» не разрешили – его похоронили на пустыре. Божия кара не заставила себя долго ждать — на обратной дороге в город оба «делегата» погибли, провалившись под лед вместе с телегой, на которой ехали.

На месте погребения священника, как утверждали местные жители, в разные годы произошло несколько исцелений людей.

Перебитый палец, отделившийся при поднятии тела священника, было разрешено сохранить отдельно. Он так и остался на поверхности и был помещен в специальный ковчежец, который бережно хранится в алтаре храма архистратига Божия Михаила в селе Игнатово.

Мы, туванцы, не забываем о своем земляке — священнике Константине Подгорском, изучаем родословную Подгорских. Не раз бывали и в церкви, и на его могиле в мордовском селе Кержеманы.

В день столетия убиения в храм Михаила Архангела почтить память отца Константина приехали духовенство Чувашской митрополии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Ходары протоиерей Алексей Чумерин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Иверской п. Восход Алатырского района иерей Владимир Швед. С паломниками приехал внук отца Константина, председатель Центрального совета ветеранов Министерства общего машиностроения СССР Сергей Юношев.

В тот день на территории Киржеманской школы делегация Туванского сельского поселения посадила яблони. А в клубе ансамбль «Таван ен» Туванского КОЦ подарил местным жителям небольшой концерт.

Подготовил М. Тихонов.