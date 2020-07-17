О выплатах по уходу за детьми-инвалидами

С 1 июля 2019 года по указу Президента РФ почти в 2 раза вырос размер ежемесячной выплаты трудоспособным неработающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1-й группы (независимо от его возраста). Размер выплаты был увеличен с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.

Иным трудоспособным неработающим лицам, не состоящим в близких родственных отношениях, но также ухаживающим за детьми-инвалидами или инвалидами с детства 1-й группы, ежемесячная выплата по уходу предусмотрена в размере 1200 рублей.

На сегодняшний день получателями ежемесячных выплат в новом размере в Шумерле и Шумерлинском районе являются 120 трудоспособных неработающих родителей (усыновителей), 3 опекуна (попечителя) и 70 иных лиц. Лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1-й группы, за ребенком-инвалидом, этот период засчитывается в страховой стаж.

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства 1-й группы на период осуществления ухода за ним. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную и ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице, установленных им в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода.

УПФР в г. Шумерле (межрайонное).