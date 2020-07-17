Олег Николаев договорился о внедрении нового подхода к достройке проблемных объектов

Об этом стало известно сегодня. Во время командировки в Москву врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым. Рабочая встреча прошла продуктивно, удалось выработать новый подход к достройке проблемных объектов, а также обсудить сроки восстановления прав пострадавших участников долевого строительства.

Олег Николаев отметил, что на совещании ситуация проговаривалась по каждому объекту отдельно, чтобы в максимально короткие сроки восстановить права обманутых дольщиков компаний «Алза», «Фирма Три АСС» и «Фирма Старко».

На встрече договорились и о внедрении в Чувашии нового подхода к решению подобных вопросов — введении трехсторонней ответственности за достройку объектов, которые уже стали проблемными, но процедура банкротства застройщика еще не введена. В тесной связке с компанией-застройщиком будут работать региональные власти и Фонд защиты прав дольщиков.

«Будем стараться сделать так, чтобы и застройщик до банкротства не доходил, и проблемный объект был достроен и введен в эксплуатацию, а права дольщиков защищены. Этот путь поможет быстрее и эффективнее решить вопрос с проблемными объектами. Ведь уже после введения процедуры банкротства восстановление прав дольщиков затягивается из-за судебных разбирательств. Сейчас этот путь решения проблемы актуален, например, по отношению к компании «Лидер». Будем внедрять новый подход», — пояснил Олег Николаев.

В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов включено 13 объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Чувашии. Общее количество граждан, заключивших договоры долевого участия, – около 900 человек.

Напомним, что ранее мы писали, как дольщики компаний-банкротов могут вернуть вложенные в строительство деньги.