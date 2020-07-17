«Мусорный» тариф не вырастет на 20 процентов

10 июля на заседании коллегии Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам было принято тарифное решение в сфере обращения с ТКО на второе полугодие 2020 года. Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для ООО «МВК «Экоцентр» составит 382,3 рубля за куб. м. Постановление от 10 июля 2020 г. № 14-8/в зарегистрировано Госслужбой Чувашии по делам юстиции и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 10 июля. Вступит в силу с 21 июля 2020 г.

Напомним, для регионального оператора установлены тарифы в сфере обращения с ТКО на 2020 год в расчете за тонну, в первом полугодии в размере 3556,55 рубля со снижением на 16,7 % по отношению к декабрю 2019 г., со второго полугодия – в размере 4296,53 рубля за тонну с увеличением на 0,7 % к тарифу декабря 2019 года, или с ростом на 20,8 % к тарифу первого полугодия 2020 года.

В целях исполнения предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, выданного Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике, Минстроем Чувашии установлена средняя плотность ТКО, образующихся на территории республики, в размере 88,98 кг/куб. м. Установление средней плотности позволило Госслужбе рассчитать объем отходов, транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор в 2020 году, и установить единый тариф на услугу регионального оператора.

Со дня вступления постановления в силу плата населения за услуги по обращению с ТКО составит: для городов – 62,76 рубля с человека в месяц, для сельских населенных пунктов – 50,02 рубля с человека в месяц. В результате плата за услуги для городских жителей по сравнению с 1-м полугодием уменьшится на 39 копеек, для сельских жителей произойдет незначительное увеличение, на 2 рубля 46 копеек вместо 9 рублей 90 копеек, предусмотренных ранее.

Источник:

Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам.