Корабль «Чебоксары» встретили по морскому протоколу

Торжественное приветствие высших должностных лиц у трапа, поднятие флагов России и Чувашии под гимн Российской Федерации и Чувашской республики, светодымовой салют и, конечно, военно-духовой оркестр. Не было только традиционного жареного поросенка. Так по морскому протоколу 15 июля состоялось прибытие и передача пограничного сторожевого корабля «Чебоксары» в речном порту столицы Чувашии. Сторожевик простоит у причала №1 недолго. Затем он вновь перебазируется, но уже на место своей вечной стоянки на Московской набережной около Свято-Троицкого мужского монастыря.

Руководитель республиканской организации ветеранов ВМФ Владимир Крюковский рассказал журналистам, что «Чебоксары», как самый настоящий военный ветеран, тоже тщательно подготовился к церемонии. Он степенно подошел к причалу и продемонстрировал чебоксарцам свой парадный облик, положенный по морскому протоколу.

Ветераны Военно-морского флота радовались долгожданной встрече со сторожевиком «Чебоксары», воодушевленно переговариваясь друг с другом и вспоминая годы службы. Ждать пришлось долго, потому что корабль был списан еще 3 года назад, но средства на его транспортировку из Балтийской акватории в Чувашию нашли совсем недавно. При поддержке врио Главы Чувашии Олега Николаева, который возродил процесс доставки корабля в регион, администрация города Чебоксары завершила начатое дело. Напомним, что на митинге в день прибытия сторожевика руководитель республики также поблагодарил Героя России, генерала армии Владимира Проничева и Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова за содействие в доставке корабля.

Теперь у несшего с января 1993 года пограничную службу по охране морских границ Российской Федерации сторожевика «Чебоксары» официально началась «вторая» жизнь. Судно планируют переоборудовать в музей из шести залов. К примеру, один из них будет посвящен академику кораблестроителю и генералу флота Алексею Крылову. Свою работу корабль-музей начнет ориентировочно в следующем году и внесет достойный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Мы должны сделать так, чтобы корабль посещали не только жители Чувашии, но и жители ближайших к нам регионов. Прежде всего, это важно для подрастающего поколения. Поскольку позволит им прикоснуться к деталям корабля, видевшего много событий во время несения службы по охране границ Российской Федерации», — рассказал Олег Николаев о будущем корабля-музея, который непременно станет местом притяжения на туристическом маршруте Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.