Компетентно о Центре компетенций

Буквально лет пять назад о цифровизации российской экономики говорили лишь специалисты IT-сферы. Но то, что вчера еще казалось недостижимым, сегодня стало реальностью. Правительством РФ была сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и сразу же началась масштабная работа с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Понятно, что Чувашия не могла остаться в стороне от этого стратегического направления развития экономики. Поэтому вполне логично, что при разработке Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики этой теме было уделено особое внимание. Руководитель республики Олег Николаев поставил перед экспертами отдельные задачи по развитию IT-технологий, которые нашли отражение в программе.

При обсуждении проекта программы депутат Госдумы Анатолий Аксаков напомнил, что республика обладает высоким потенциалом в сфере информационных технологий, и призвал его максимально задействовать для вывода экономики региона на качественно новый уровень. По его мнению, сделать это можно с опорой на местные ресурсы с привлечением «Яндекса», «Ростеха» и других крупнейших российских компаний, занимающихся внедрением IT-технологий. «Направление развития выбрано, – подчеркнул Анатолий Аксаков. – Теперь самое главное — разработать программу конкретных действий, своего рода дорожную карту».

По мнению министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаила Анисимова, внедрение информационных технологий как бы уже по умолчанию подразумевает цифровизацию экономики, поэтому он выделил главную задачу, которая сегодня стала особо актуальной, – информатизация органов управления и муниципалитетов.

Но как же этого добиться? На этот вопрос Михаил Анисимов дал четкий ответ: через развитие инфраструктуры связи, в высокотехнологических отраслях производства; подготовку кадров соответствующих специальностей; реализацию межотраслевого проекта; применение механизма стимулирования предприятий и компаний, чтобы подвигнуть их к внедрению передовых информационных технологий.

Надо отметить, что почти все профильные министры, выступая на подобных заседаниях по обсуждению проекта программы, ратовали за предоставление различных преференций компаниям и предприятиям, на которых ложится основная тяжесть реализации программы. Не стал исключением и Михаил Анисимов. Он предложил ввести систему льготного налогообложения в отношении компаний, которые будут заниматься расширением сети Интернет, развитием мобильной связи в республике. Это необходимо, чтобы этими услугами могли воспользоваться все ФАПы и другие социально значимые объекты, а также жители самых отдаленных населенных пунктов. Для этого нужно дополнительно построить базовые узлы связи, вышки и другие объекты. «А это дело, – заметил министр, – очень затратное, поэтому со стороны правительства нужна поддержка».

В качестве примера для подражания Михаил Анисимов привел соседнюю Ульяновскую область, где, по его мнению, очень высок уровень цифровизации. Оказывается, соседи такого успеха смогли достичь благодаря созданию предприятиям IT-отрасли, как заявил министр, комфортных условий.

Михаил Анисимов совершенно правильно поднял вопрос о поддержке через механизм выделения грантов стартапов, то есть компаний, которые занимаются реализацией на практике совершенно новых идей. Именно такой идеей до последнего времени считалась цифровизация экономики. Но в дверь стучатся уже новые стартапы, как, например, занимающиеся выпуском промышленной техники с дистанционным управлением на производственных площадках концерна «Тракторные заводы». Производство таких беспилотных тракторов – не прихоть, а требование времени, и им давно уже занимаются ведущие мировые компании. Особенно такие машины востребованы в разработках карьеров в труднодоступных местах и где существует реальная опасность для жизни машинистов-операторов.

Одним из таких стартапов могло бы стать ООО «Исерв». Его генеральный директор Владимир Лидерман, который также принял участие в обсуждении программы, одновременно является и председателем Ассоциации по содействию развития информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики». По мнению, Владимира Лидермана, в Чувашии есть потенциал для развития информационных технологий. Но для его реализации нужно создавать единый координирующий орган – Центр компетенций. Он необходим, как подчеркнул Владимир Викторович, «для построения сквозных бизнес-проектов, обеспечения сбора данных… Если не будет единого центра, будем попусту тратить деньги».

Среди участников обсуждения преобладали представители компаний, занимающихся внедрением самых современных информационных технологий, а потому их речь изобиловала научными терминами, непонятными (но только пока) для простого человека: софт (программа), хакатон (форум, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему на время) и т.д. Если же отвлечься от терминологических речевых изяществ, то картина в этой сфере выглядит так.

Пока в республике многие компании работают разобщенно в области внедрения новейших информационных технологий, имея целый штат собственных разработчиков программ. Поэтому напрашивается создание единого мощного центра, который можно назвать Центром компетенций и который объединил бы усилия компаний. По-другому говоря, этот центр должен стать своего рода исполнителем, а производственные предприятия, предприниматели, органы муниципальной и исполнительной власти, бюджетные организации и другие ведомства – заказчиками. Допустим, какому-то сельхозпредприятию срочно понадобилась программа по прогнозу получения прибыли от производства и реализации продукции с учетом нынешних погодных условий в Чувашии, в России и ситуации, которая может сложиться на внутреннем и мировом рынке. Он делает заявку в Центр компетенций, и центр выдает ему нужную программу. Аграрий закачивает ее и начинает считать, на выращивание какой культуры выделить больше земли, продавать зерно сразу после обмолота или попридержать и так далее. Пока такая картина выглядит фантастикой, но кто думал буквально три года назад, что житель самой отдаленной деревни в Чувашии сможет моментально через онлайн-кассу перевести деньги, скажем, дочери в честь дня рождения?

Правильно заметил Анатолий Аксаков: «Нам не нужна IT-технология ради IT-технологии. Она должна стать действенным инструментом по реализации конкретных задач и планов по социально-экономическому развитию Чувашии».

Как бы подхватывая этот тезис, вице-премьер Правительства Чувашии Алла Салаева призвала участников обсуждения обратить внимание на проблемы дистанционного обучения школьников, которые вскрылись в период самоизоляции. Как выяснилось, многие педагоги не обладают даже минимальными навыками ведения дистанционного обучения.

Но кто же, вернее, какое ведомство должно заниматься внедрением современных информационных технологий? С ходу напрашивается ответ: «Конечно же, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций, ведь само название обязывает». Но не все так просто. Министерство – это всего лишь орган исполнительной власти, а не часть информационного кластера и не IT-компания. Поэтому участники заседания пришли к единому мнению: «Чувашии нужен Центр компетенций».

Продолжение следует.

Алексей Кряжинов.