Когда нет контроля, риски возрастают

Обстановка на водных объектах и с пожарами на территории Шумерли стала темой очередного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося 13 июля.

А началось оно с констатации главой администрации города Валерием Шигашевым факта – в городе к купальному сезону не подготовлено ни одного пляжа, а в популярных местах летнего отдыха горожан не созданы условия для безопасности отдыхающих. Как известно, в этом году местные власти поддерживают предпринимательский проект по обустройству места отдыха на берегу Статуевского пруда. Территориальным отделом республиканского Управления Роспотребнадзора были взяты на анализ пробы воды, выявилось отклонение по химическим показателям. В середине июня водолазы Чувашской республиканской поисково-спасательной службы обследовали дно водоема, места захода в воду очищены от коряг и стекла, выявлены места, где необходима капитальная уборка и где затоплен тяжелый строительный мусор. Эти работы будут продолжены, как и благоустройство береговой территории, сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС Алексей Кочнев, выразив надежду на то, что к следующему лету всё будет доведено до логического конца. Пока же официально на дамбе купаться запрещено.

Если на пруду уже есть зачатки цивилизованного отдыха, то про сурский пляж этого не сказать. В эти самые жаркие две недели песчаный берег плотно усыпан людьми всех возрастов. И единственный способ попытаться оградить их от несчастных случаев на воде – проводить информационную работу, разместив соответствующие таблички и щиты. Территория эта неподведомственна ни городу, ни району, никакой сервис и пост службы спасения разместить здесь невозможно. Однако сбрасывать со счетов Суру нельзя, заметил Валерий Шигашев, нужно начать работать на перспективу – создание благоустроенного пляжа. Всё просчитать, обследовать. В том числе подобрать для места организованного отдыха более безопасный участок реки, где скорость течения удовлетворяет требованиям безопасности, а именно не превышает 0,5 метра в секунду. В том месте, где находится несанкционированный пляж, вода течет со скоростью 0,8 метра в секунду, а в других местах, особенно на поворотах – намного больше.

К опасным участкам, где, однако, любят отдыхать и плавать шумерлинцы, относится участок выше понтонного моста. Здесь пловца запросто может затянуть под мост, что грозит гибелью. Но что-либо сделать с пренебрегающими опасностью отдыхающими городские структуры не могут – территория нижегородская. Поэтому было поддержано предложение главы горадминистрации скоординировать профилактическую работу с коллегами из соседней области, возможно, провести совместное совещание по вопросу недопущения несчастных случаев на реке.

И последний водный объект, рассмотренный комиссией, — пруд в бывшем карьере кирпичного завода, или «Кирпичка». Изначально администрация города рассматривала именно его в качестве основного варианта для обустройства пляжа: на территории города, есть подъездной путь, коммуникации рядом. Однако Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям вынес однозначный вердикт: нельзя! А значит, и за безопасностью купающихся в пруду следить некому. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Кстати, в тот же день в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» рабочая группа в составе сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД «Шумерлинский», сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав, сектора по опеке и попечительству отдела образования, молодежной и социальной политики и отдела по делам ГО и ЧС администрации города побывала на водоеме на территории бывшего кирпичного завода. Там были обнаружены купавшиеся без присмотра родителей дети.

В любом случае, перед комиссией и структурами администрации Шумерли по итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня поставлена задача проанализировать все плюсы и минусы каждого водного объекта с тем, чтобы определиться к лету-2021 с местом организации пляжа.

Второй вопрос, рассмотренный на заседании, касался обстановки с пожарами. Как сообщил и.о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерле, Красночетайскому и Шумерлинскому районам Евгений Тортев, с начала года в городе произошло 22 пожара, что на уровне аналогичного периода прошлого года, гибели людей не допущено, 1 человек пострадал. Было отмечено, что при стабильном количестве пожаров произошел сдвиг в структуре их причин. В этом году почти половина случаев возгорания (10) произошла из-за неосторожного обращения с огнем, например, сжигания сухой травы, еще 6 связаны с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, тогда как годом ранее рост пожаров и людских жертв шел из-за неосторожности при курении. По оценке специалистов, уровень риска возникновения пожара с каждым годом повышается в частных домовладениях и на дачных участках, где при строительстве домов и хозяйственных построек применялось низкокачественное либо несоответствующее параметрам электрооборудование и отсутствовал контроль со стороны спецорганизаций и инспекторов. А сейчас, когда контролирующим органам приходится «держать дистанцию» вследствие коронавируса и откладывать профилактические подомовые мероприятия на потом, эти риски еще более возрастают.

Пока же решено уделить внимание садовым товариществам на территории города. Созданная рабочая группа планирует выходить на места с проверками на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, наличия несанкционированных свалок мусора и прочего.