Врачи Республиканской клинической больницы экстренно прооперировали пациента с глубоким ранением в области сердца

Чебоксарские врачи-хирурги торакального отделения Республиканской клинической больницы прооперировали экстренного пациента с глубокой раной грудной клетки в области сердца, — сообщает пресс-служба медучреждения.

Как отметил заведующий отделением Алексей Добров, ситуация была весьма непростая. Низкое давление пациента, проникающее колото-резаное ранение размером 2 см и активное кровотечение усложняли итак нелегкую задачу.

«Сложность операции заключается в том, что рану необходимо ушить на работающем сердце на фоне продолжающегося кровотечения, сохранив сосуды миокарда» – отметил Алексей Добров. Он добавил, что сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Источник: чувашинформ.рф.