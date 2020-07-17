17 Июл

Вице-премьер Чувашии Иван Моторин освобожден от должности

Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев.
Стало известно, что заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии и глава местного Минэкономразвития Иван Моторин освобожден от должности. Соответствующий указ в пятницу, 17 июля, подписал врио главы республики Олег Николаев.

Отметим, что Иван Моторин стал главой Минэкономразвития республики в 2006 году, а зампредом регионального Кабмина — в 2010.

Временное исполнение обязанностей главы минэкономразвития возложено на первого заместителя министра Инну Антонову.

Из открытых источников. 

Автор записи: anna

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