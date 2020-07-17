Ведется работа по признанию дубов памятниками природы

Деревья живут значительно дольше человека. За внушительным возрастом отдельных деревьев порой стоят яркие исторические события. Во многих странах старовозрастные деревья берутся под охрану общественности. За ними тщательно ухаживают, стараясь максимально продлить их жизнь, объявляют охраняемыми памятниками природы. В Чувашии уже известен Ильинский дуб. Предположительно он растёт с 1530 года. Это памятник природы Чувашской Республики, ему также присвоен всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».

Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события или предания и легенды, дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто произрастать в знаковом месте города, посёлка или местности, являясь его украшением.

Получив данную информацию от местного краеведа Н. Кондратьева, воспитанники Центра детского творчества отправились в экспедицию по городу. В сопровождении сотрудника Шумерлинского лесничества А. Машинова они не только измерили дубы в обхвате, но и получили навык измерения высоты дерева при помощи специального прибора, узнали, как можно на практике применить полученные на уроках математики знания для измерения по обхвату дерева его диаметра и радиуса.

Вот что получилось в результате их исследования:

• дуб на улице Щербакова (возле здания полиции) имеет высоту 22 м, охват ствола — 3,86 м, радиус — 1,23 м,

• дуб на улице Карла Маркса (возле магазина «Светофор») высотой 17 м, охват — 2,81 м, радиус — 0,89 м,

• дуб в городском парке, возле пруда, высотой 26,5 м, охват — 3,73 м, а диаметр — 1,21 м.

А самый высокий дуб, его ребята назвали «Исполин», растет в глубине парка и имеет высоту 32 м, охват 3,83 м и диаметр 1,22 м.

Возраст всех исследованных дубов — более ста лет, т.е. они были свидетелями возникновения города. Теперь перед ребятами стоит задача внести выявленные деревья в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Е. Голованова, директор ЦДТ.