В Шумерле в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики №139 от 27.10.2019 года «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. Проекты благоустройства были разработаны с учетом интересов жителей конкретных территорий.

Руководство администрации города держит на контроле данный вопрос. Так, заместитель главы администрации – начальник управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова и начальник отдела строительства и архитектуры — главный архитектор Павел Бажайкин проинспектировала ход работ по благоустройству дворовых территорий по улице Коммунальной д. 21, 21/1, 23. К контролю за ходом работ привлечены также общественные активисты – жители данного микрорайона.

Представители администрации в ходе обследования акцент делали на качестве проводимых работ и соблюдении обозначенных сроков, а жители высказывали свои пожелания и предпочтения в части удобной и комфортной организации пространства.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.