Олег Николаев о пятилетней программе развития Чувашии: «Чем больше обсуждаем, тем выше качество»

Так оценил проработку Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2025 года в разрезе Ядринского района врио Главы Чувашии Олег Николаев. Он заявил, что региональное правительство на правильном пути. А увиденные достаточно интересные объекты и перспективные предложения администрации муниципалитета подтверждают это.

Пообщавшись с местными властями в ходе рабочей поездки в Ядринский район республики, руководитель региона также отметил важность включить всех в процесс обсуждения Программы – «так мы будем добиваться поддержки населения, добиваться результатов». Это поможет ясно увидеть, какие есть возможности и преимущества. Оценить риски и максимально четко распланировать мероприятия развития района и республики в целом.

«Изо дня в день мы видим, что в разных муниципалитетах повышается качество обсуждения пятилетней программы. Более углубленное понимание говорит о том, что есть коммуникация между муниципальными образованиями, которая повышает степень ответственности в отношении к программе. Это говорит о том, что за программой будет успех, означающий реальные изменения в жизнедеятельности нашего общества и каждого человека, проживающего на территории Чувашской республики», — отметил Олег Николаев.

Напомним, в настоящее время идет подготовка к финальному утверждению Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет. В частности, по поручению руководителя региона проходят обсуждения в разрезе муниципалитетов. Олег Николаев сам лично участвует в генерации идей совместно с жителями муниципалитетов в ходе своих рабочих поездок по районам Чувашии. С 24 июня обсуждения прошли в городе Новочебоксарске, Козловском, Мариинско-Посадском, Цивильском районах республики, а сегодня – в Ядрине.

Источник: чувашинформ.рф.