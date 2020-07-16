Пункт проведения экзамена в Шумерле готов к ЕГЭ по химии и обществознанию

Сегодня 29 обучающихся из г. Шумерля, Шумерлинского, Порецкого и Алатырского районов сдают единый государственный экзамен по химии и 83 выпускника – по обществознанию в ППЭ 42 (МБОУ «СОШ №1» г. Шумерля).

Накануне в пункте проведения экзамена была проведена санитарная обработка всех аудиторий с использованием дезсредств. В день экзамена соблюдены все требования, рекомендованные Роспотребнадзором. Для соблюдения социальной дистанции заранее продумана логистика подъезда образовательных организаций к пункту проведения экзамена. Вход в ППЭ тоже осуществляется с учетом соблюдения социальной дистанции.

Для детей созданы благоприятные условия для сдачи ЕГЭ.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.