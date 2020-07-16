Олег Николаев рассказал о причинах увольнений глав администраций муниципальных образований

16 июля во время рабочей поездки в Ядринский район врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал журналистам, почему уволились главы администраций некоторых муниципальных образований. Осматривая территорию, руководитель региона оценил изменившийся облик города Ядрина. Этого удалось достичь, так как местные власти своевременно успели подготовить проект и оформить другие необходимые документы для участия в республиканской и федеральной программах по благоустройству малых населенных пунктов Чувашии.

Однако не все главы администраций муниципальных образований республики смогли также качественно сработать в этом направлении. Как отметил Олег Николаев, многие из них дотянули с презентацией проектов до последнего момента, и в результате эксперты не успели оценить их вовремя. Он рекомендовал не затягивать и срочно заниматься проектированием, готовить качественную документацию и своевременно предоставлять ее на рассмотрение.

«К осени мы должны показать людям работу. Либо честно сказать – не справились. Некоторые главы муниципалитетов вместо того, чтобы признать, что не справились, решили написать заявления об уходе. И такие тоже были», — прокомментировал ряд недавних увольнений глав администраций муниципальных образований руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.