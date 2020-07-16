Критическая ситуация с обеспечением водой поселка Лесной города Шумерля ликвидирована

В течение недели, с 10 по 15 июля, на магистральном водоводе поселка Лесной специалистами МУП «ПУ «Водоканал» было устранено четыре аварии. Сейчас подача воды потребителям возобновлена.

Необходимо отметить, что аварийные ситуации произошли не разово, а в течение продолжительного времени. Сложность проведения ремонтных работ в этом районе города обусловлена расположением водовода в заболоченной местности, поросшей кустарником и деревьями, что препятствует выявлению места аварии и ее оперативному устранению.

Все эти дни осуществлялся подвоз чистой воды по заявкам жителей, МУП «Коммунальник» организовало доставку технической воды.

По поручению главы администрации было проведено полное обследование водовода, обнаружены и устранены все прорывы. Кроме того, проведена ревизия запорной арматуры и балансировка системы водоподачи. Наряду с этим специалистами выявлен несанкционированный отбор из системы водоснабжения, что нарушает циркуляцию и снижает давление подачи воды. Получается, что одни поливают свои огороды, протянув от кранов в квартирах шланги, а другие в это время оставались вообще без воды. Такие «хозяйственники» будут привлечены к административной ответственности.

Созданию аварийных ситуаций в поселке способствует ряд причин. Во-первых, водовод диаметром 219 мм протяженностью 5,135 км расположен на глубине 80 см, что предполагает дополнительную нагрузку на трубу ввиду подвижек грунта и воздействия корневой системы кустарников и деревьев. Во-вторых, это высокий физический износ трубопровода, проложенного в 1994 году в болотистой местности.

Администрация обратилась к руководству республики за помощью в решении данной проблемы. Также отрабатывается вопрос участия в региональном проекте «Чистая вода» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства». Предварительная стоимость работ составляет – 12 млн.рублей.

Кроме того, глава администрации Валерий Шигашев провел с руководством ООО «Прогресс» оперативное совещание, где обсуждена возможность резервной подачи воды в поселок. Технологически это возможно, осталось решить ряд организационных и технических вопросов, чем и занялась специально созданная рабочая группа. Эта мера позволит бесперебойно осуществлять подачу воды в данный микрорайон при возникновении подобных аварийных ситуаций.

В целом, проблема ветхости водопроводных сетей, в том числе сетей водоотведения, как и всего комплекса водообеспечения, в Шумерле стоит очень остро – высокий процент физического износа сетей, оборудования водозаборной и водоочистной станций. Очевидно, что без финансовой поддержки республики городу не обойтись.

Глава администрации Валерий Шигашев благодарит жителей поселка Лесной за понимание и приносит извинения за неудобства. Объявлена благодарность сотрудникам МУП «ПУ «Водоканал» за оперативное реагирование и ликвидацию аварии.

Также Валерием Шигашевым была оценена оперативная совместная работа служб жилищно-коммунального комплекса: МУП «ПУ «Водоканал», МУП «Коммунальник», управляющей компании ООО «Наш дом» по обеспечению микрорайона водой и отработкой технологического взаимодействия.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.