Игорь Комаров рассказал о новом формате «iВолги»

16 июля 2020 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Самаре провел совещание по подготовке Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», который реализуется с 2013 года на основании поручения Президента Российской Федерации.

Открывая совещание, полпред отметил, что из-за коронавирусной инфекции форум в 2020 году пройдет в дистанционном формате. Кроме обеспечения безопасности участников в период пандемии, такой формат позволит отработать новые технологии взаимодействия с молодежью. Основной упор будет сделан на образовательную часть проекта, которая поможет ребятам глубже погрузиться в атмосферу дружеского интеллектуального взаимодействия и здоровой конкуренции в конкурсе проектов. И конечно, «iВолга» останется самой яркой и востребованной окружной дискуссионной площадкой.

Центральным событием заключительного дня должна стать панельная дискуссия по ключевым вопросам молодежной политики, в которой в формате прямой линии примут участие главы регионов округа. Ожидается, что на этой площадке пройдет активное обсуждение самых важных для молодежи вопросов, и она станет основой запланированного Совета округа по вопросам молодежной политики.

«Форум «iВолга», который стартует менее чем через 40 дней — это большой социальный эксперимент. Отмечу, что решаясь на него, мы провели предварительную работу и согласовали формат с Федеральным агентством по делам молодежи и презентовали его модель перед Управлением общественных проектов Президента Российской Федерации. Уверен, что опыт, полученный нашим округом и Самарской областью по проведению крупнейшего мероприятия в полностью дистанционном формате, будет востребован и на всероссийском уровне», — отметил Игорь Комаров.

С 2013 года около 14 тысяч молодых людей прошли через интересные и полезные обучающие программы форума. На протяжении всех лет работы «iВолга» — самый масштабный среди других молодежных окружных форумов России по количеству участников и длительности смены. Это центральная площадка в системе реализации государственной молодежной политики в Приволжье.