В Чувашии обсудили «культурную» часть проекта пятилетней программы развития республики

В настоящее время проходят финальные обсуждения проекта Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской республики на 2020—2025 годы. Пресс-служба Минкультуры Чувашии сообщает, что накануне в районных учреждениях культуры подробно рассмотрели запланированные в пятилетней программе пути развития профессионального искусства, образования. Кроме того, говорили об инвестиционной составляющей проектов в сфере культуры и охране объектов культурного наследия.

Напомним, что Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской республики до 2025 года представили на заседании Высшего экономического Совета региона в День республики. Тогда же один из разработчиков программы – гендиректор Международного Центра развития регионов Игорь Меламед – оценил проект как по-настоящему народный план действий по развитию Чувашии. А врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил провести обсуждение программы в разрезе муниципалитетов.

В ходе разработки проекта пятилетней программы развития Чувашии было получено более 500 предложений от жителей республики и общественности, представителей предпринимательского сообщества и экспертов. Совместно удалось не просто выявить системные проблемы развития республики, но и предложить пути их решения с конкретными источниками ресурсов и прогнозируемым результатом. В настоящее время проект программы доступен для каждого жителя республики.

Источник: чувашинформ.рф.