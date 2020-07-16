В Цивильском районе увидели проезжающие мимо миллиарды

Перспективные возможности в Цивильском районе открылись на состоявшейся 15 июля презентации Комплексной программы социально-экономического развития муниципалитета. В частности, речь зашла о создании конкретных точек притяжения на территории района как для местных жителей, так и туристов.

Администрация Цивильского района предлагает включить в стратегию комплексного развития региона воссоздание исторического и этнокультурного центра города Цивильск. Национальный колорит и привлекательность обеспечат постоянно функционирующая ярмарка, этническая деревня и ремесленные дворики. В концепцию укладывается и народная чувашская кухня, которая будет предложена в гастрономических заведениях новой площадки, рабочее название которой «Чувашский Свияжск».

Кроме того, для реализации проекта в Цивильском районе предлагается конкретное место площадью 26 га. Это свободная от застроек территория между Тихвинским монастырем, городскими храмами и вновь осваиваемыми территориями в северной части города Цивильск.

«Мимо города ежедневно проезжает миллиард рублей, и мы оттуда не можем оставить какую-то часть денег. Мы рассматриваем эту возможность развития исторического центра, развития туризма в комплексе – как проект привлечения серьезных денежных средств на выходе, когда проект будет реализован», – немного неформально прокомментировал свою концепцию глава администрации Цивильского района Сергей Беккер.

«Это очень правильный посыл и установка для района, который находится на стыке магистральных транспортных потоков. Важно, чтобы этот поток останавливался на территории и пользовался услугами муниципального образования. Очевидно, что для того, чтобы это происходило, надо здесь создавать какие-то точки притяжения. Предложенные сегодня подходы, на мой взгляд, правильные, но недостаточные. Здесь есть еще над чем поработать», — заключил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Напомним, в настоящее время идет подготовка к финальному утверждению Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет. В частности, по поручению руководителя региона проходят обсуждения в разрезе муниципалитетов. Олег Николаев сам лично участвует в генерации идей совместно с жителями муниципалитетов в ходе своих рабочих поездок по районам Чувашии. С 24 июня обсуждения прошли в городе Новочебоксарске, Козловском и Мариинско-Посадском районах республики, а 15 июля – в Цивильске.

Источник: чувашинформ.рф.