В Ходарской школе идут ремонтные работы

В МАОУ «Ходарская СОШ имени И.Н. Ульянова» полным ходом идут ремонтные работы. Работают одновременно по нескольким направлениям: замена оконных блоков на новые стеклопакеты, замена электрических сетей и освещения, замена дверей, покраска стен, замена системы отопления, ремонт карнизов и установка водостоков, постройка крылец у входа в дошкольную группу и столовую, ремонт системы вентиляции в столовой и.т.д. Работы идут согласно установленному графику, они начались 15 июня и продолжатся почти до конца августа. К 1 сентября школа преобразится и вновь откроет свои двери для учеников в страну знаний.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.