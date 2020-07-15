СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ ПРОТИВ ПАРОМА



Сейчас переправа на ту сторону осуществляется небольшим трамвайчиком, который ходит всего 3 раза в сутки.

Несмотря на то что поездка в несколько минут стоит 85 рублей на пристани скапливаются сотни человек, пытающие взять на абордаж маленькое судно, чтобы отдохнуть на единственном официально открытом пляже Левобережья.

В свое время на ту сторону курсировал автомобильный паром СП-35, который в случае нужды каждые пол часа перевозил тысячи пассажиров через Волгу. Но он был продан в Дзержинск.

Сейчас уже израсходовали около 30 млн. чтобы только пригнать сторожевой корабль «Чебоксары». Еще столько же понадобиться, чтобы установить его на пьедестал.