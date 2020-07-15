Свидетельство доверия

В Шумерле открылся Народный штаб Олега Николаева

Значимое событие состоялось 14 июля в доме № 24 по улице Ленина. Теперь здесь, в центре города, любой избиратель из Шумерли и Шумерлинского района может поставить подпись за Олега Николаева – кандидата на выборах Главы Чувашии, которые состоятся 13 сентября.

Как известно, он принял решение участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, поэтому, в отличие от кандидатов, выдвинутых партиями, ему необходимо собрать подписи муниципальных депутатов и жителей республики.

На открытие шумерлинского Народного штаба пришли лидеры общественного мнения — сторонники кандидата на должность Главы Чувашии. Каждый из них поставил подпись в его поддержку. Как рассказали газете координаторы Народного штаба по городу Шумерле и Шумерлинскому району Елена Голованова и Александра Крылова, работу по сбору подписей в поддержку Олега Николаева на пост Главы Чувашии фактически уже неделю ведут волонтеры. На день официального открытия штаба шумерлинцы собрали около 450 подписей в поддержку самовыдвижения Олега Николаева и около 830 горожан и селян стали сторонниками врио главы республики.

Первый Народный штаб Олега Николаева открылся 3 июля в Чебоксарах. В ближайшие дни аналогичные штабы начнут работу во всех муниципалитетах республики.

Как уже сообщала наша газета, 4 июля в Шумерле состоялась встреча кандидатов на пост главы региона. Тогда в наш город приехали 6 кандидатов. На утро 15 июля, по сведениям ЦИК Чувашии, документы на участие в выборах на пост Главы Чувашской Республики подали 12 человек, из них 8 — самовыдвиженцы. Для регистрации в качестве кандидатов все должны пройти так называемый «муниципальный фильтр».

Напомним, первым подал документы в избирком главы Чувашии Олег Николаев, которого поддержали три партии: «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Родина».

Другие партии будут представлять Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Сергей Матвеев («Патриоты России»).

В числе самовыдвиженцев, кроме Олега Николаева, заявлены Юрий Шакеев, Юрий Сидоров, Андрей Ильдеменов, Николай Коклейкин, Роман Васильев, Максим Чепель и Петр Петрянкин.

Все кандидаты начали свои предвыборные мероприятия: собирают подписи сторонников, встречаются с отделениями своих партий, депутатами районных и сельских Собраний депутатов и местными жителями, привлекают сторонников через социальные сети. Каждый кандидат на высокий пост имеет равные возможности высказаться и убедить избирателей отдать свои подписи в поддержку именно его кандидатуры.

Владислав Садырга, председатель Общественного совета г. Шумерли: «Олега Алексеевича я знаю давно. Еще пять лет назад, когда он приезжал в Шумерлю у нас с ним состоялся конструктивный разговор. Он показал себя как активный депутат Государственной Думы, настоящий патриот Чувашии. Сегодня Олег Николаев обладает уже достаточным опытом и уровнем знаний, чтобы возглавить республику. У него есть ясное понимание, как Чувашии двигаться дальше. Так что завтрашний день республики я связываю с Олегом Николаевым, с теми позитивными переменами, которые в последние месяцы уже происходят».

Борис Леонтьев, глава Шумерлинского района: «Вся республика уже успела увидеть Олега Николаева в деле. За последние месяцы в Чувашии сделано немало, и это, думается, только начало. Как глава района не могу не отметить его поддержку сельских жителей — буквально за месяц врио главы республики ввел выплаты субсидий селянам, которые держат дойных коров. В республике средства получили 39 тысяч человек. К 100-летию Чувашской автономии из регионального бюджета каждому селу выделено по 100 тыс. руб. Куда направить эти деньги, жители населенных пунктов решали сами. Это реальные, живые деньги. И люди эту поддержку оценили».

Вячеслав Камышев, председатель местного отделения политической партии «Справедливая Россия», помощник депутата Государственной Думы РФ Анатолия Аксакова: «Пришло время собирать камни, в том смысле, что нужно объединяться на благо республики. Приход Олега Николаева во власть своевременен и оправдан. Это успели оценить не только простые жители республики, но и представители разных партий. За те пять месяцев, что Олег Алексеевич возглавляет регион, он проявил себя как лидер, объединивший Чувашию, как тактик, как стратег».

Сергей Демьянов, главный врач Шумерлинского ММЦ: «Мне как врачу импонирует последовательность действий Олега Николаева как врио главы республики в нелегкий период пандемии. Режим повышенной готовности в Чувашии был введен еще до того, как был обнаружен первый заболевший. Оперативно были оборудованы обсервационные центры, расширен коечный фонд, увеличено число аппаратов искусственной вентиляции легких. Отрадно, что медикам, оказавшимся на переднем крае борьбы с болезнью, максимально быстро была оформлена материальная поддержка. И в целом в последние месяцы чувствуется особое, я бы даже сказал, трепетное отношение к проблемам здравоохранения: оперативно решаются все наши насущные проблемы, выделяются немалые средства на развитие отрасли, на проведение капитальных ремонтов. Не сомневаюсь, что эта работа будет продолжена и дальше».

Мария Дроздова, председатель профсоюзного комитета АО «ШЗСА»: «С приходом Олега Николаева за короткое время в Чувашии многое изменилось в лучшую сторону. Люди стали добрее, даже сторонники разных партий стали терпимее относиться друг к другу. Я поддерживаю все взгляды, гражданскую и политическую позицию Олега Николаева. Уверена, что у него есть четкая стратегия развития Чувашии. Нам, молодым, хочется жить в самодостаточной республике. Верю, что так и будет!»















Ольга Дмитриева.