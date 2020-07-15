Пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» прибыл в столицу Чувашии

15 июля четко по графику – ровно в календарную середину лета, ровно в 10 часов 30 минут – как и полагается военному судну, сторожевой корабль «Чебоксары» пришвартовался в речном порту столицы Чувашии. Город встретил корабль морским церемониалом. Под музыку в исполнении военно-духового оркестра «Волжские берега» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике сторожевик бросил якорь на своей теперь вечной стоянке.

Церемонию прибытия, организованную в традициях морского флота, открыл врио Главы Чувашии Олег Николаев. В первую очередь он поблагодарил Героя России, генерала армии Владимира Проничева и Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова за содействие в доставке корабля. Руководитель региона отметил особое значение появления сторожевика в Чебоксарах.

«На нас это налагает дополнительные обязанности сделать все, чтобы корабль стал достойным местом притяжения города Чебоксары и Чувашской республики. Мы все вместе гордимся событием и людьми, которые проявили себя на службе в пограничных войсках и ФСБ Российской Федерации. А также теми нашими земляками, кто сегодня служит на ракетном катере «Чувашия» и базовом тральщике «Новочебоксарск»», — сказал он.

Олег Николаев добавил, что на базе сторожевика «Чебоксары» уже на следующий год планируется создать музей морской славы – музей патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Мы должны сделать так, чтобы корабль посещали не только жители Чувашии, но и жители ближайших к нам регионов. Прежде всего, это важно для подрастающего поколения. Поскольку позволит им прикоснуться к деталям корабля, видевшего много событий во время несения службы по охране границ Российской Федерации», — заключил руководитель региона.

Еще большую значимость сегодняшнему событию придает факт, что прибытие пограничного корабля «Чебоксары» состоялось в год 75-летия Победы в Великой отечественной войне и 100-летия образования Чувашской автономии.

Совместно с почетными гостями мероприятия и родителями моряков, несущих службу на флоте в настоящее время, врио Главы Чувашии поднялся на борт сторожевика и осмотрел будущий музей морской славы.

Напомним, что пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» прибыл в Чувашию из г. Балтийск с остановкой в Чкаловске на покраску и ремонт. Возможность выделить средства из бюджета Чебоксар для транспортировки корабля в столицу Чувашии появилась лишь в этом году, благодаря поддержке врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Источник: чувашинформ.рф.